الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات خلال احتفالية المرأة المصرية.. فيديو

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأمهات المثاليات، اليوم الأربعاء، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، حيث عرضت عدد من الأمهات المثاليات تجربتهن فى النجاح.

واستهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية المرأة المصرية بتقديم الشكر والعرفان والتقديرات لسيدات مصر، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "إن يوم المرأة المصرية هو يوم جميل إن أحنا نحتفل بالأم والأخت والابنة المرأة المصرية".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية: "السيدات الفضليات الكريمات اللى التقيت بيهم في التكريم واللى مشوفتهومش وهما في كل بيت مصري، نقولهم متشكرين ومقدرين، وبوجهلهم التحية والتقدير والاحترام".

وتابع الرئيس: "اسمحولى أقولكم حتى السيدات اللى مش موجودين معانا دلوقتي وعند ربنا سبحانه وتعالى ندعو الله أن يتغمدهم برحمته بحق كل حاجة حلوة عملوها وكل سهرة وهدمة غسلوها وحق كل أكلة صنعوها وحق كل دعوة هما دعوها، يا رب هما ضيوف عندك، وبقوا في دار الحق فتفضل عليهم بكرمك وعطفك ورحمتك.. يوم جميل ان احنا نتذكر الفضليات الكريمات العظيمات اللى هما نبع العطاء".