فريدة الشوباشي: السيسي غامر بحياته من أجل مصر.. وسعيدة بتكريمي

أعربت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، عن سعادتها بالتكريم خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حمى مصر وغامر بحياتها، الرئيس إنسان معجون بحب مصر، لذلك أعتبر التكريم حاجة محصلتش، خاصة أنني في مرحلة عمرية متقدمة»، مشيرة إلى أنها لم تتنازل عن مبادئها خلال المعارك التي خاضتها.

وأضاف «خلال العام الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية، كنا نسمع عبارة المرأة عورة والآن الرئيس يعيد لها مكانتها، أعتبر تكريمي اليوم يوما من عمري، ربنا يخلي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويبارك فيه ويمنحه القوة، لازم كلنا نقف معاه ونساعده ونبقى في ضهره»، مردفة «قولت للرئيس أسعد حاجة إني شوفت سيادتك».

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية يوم المرأة عددا من الأمهات المثاليات والنماذج المشرفة، بينهن الكاتبة فريدة الشوباشي.

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