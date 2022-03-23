الحاجة مكة تكشف تفاصيل حديثها مع الرئيس السيسي: كنت هطير من الفرحة

أعربت الحاجة مكة عبدالمولى، أقدم رائدة ريفية في مصر، عن سعادتها الغامرة بالتكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية المرأة المصرية، مضيفة: تكريم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالدنيا كلها.

وكشفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، تفاصيل الحوار مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موضحة: «قولته يا ريس أنا معايا ثلاث أمانات من سيدات أسوان: بيحبوك وعايزين يشوفوك وبيدعولك».

وتابعت: «كنت هطير من الفرحة مش مصدقة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قدامي»، لافتة إلى أنها أرادت رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، «قولتله أنا عايزة أشوفك واتكلم معاك وبدعيلك على طول».

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