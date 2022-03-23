وزيرة التضامن: الرئيس السيسي وافق على إدراج 450 ألف أسرة بتكافل وكرامة



قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن معنية بحقوق الإنسان بمراحل عمرية مختلفة ولكي تستطيع مساعدة المرأة المصرية.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن المرأة عنصر أساسي في تنمية المجتمع والوعي، مشيرة إلى أنه المرأة عنصر أساسي في أي برنامج قومي.

ولفتت إلى أن هناك 9.5 مليون أسرة فقيرة تستحق الدعم، موضحة أن الوزارة تدعم أربعة ملايين تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة إلا أن هناك جزء مدرج من مجموع الأسر في برامج أخرى.

ونوهت بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وافق على زيادة 450 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة.

وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، تابعت أن التقديرات لا تقل عن 8 ملايين مواطن إلى 11 مليون.

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