صحة النواب: إعلان الأقصر للحوكمة الإكلينيكية ترجمة واقعية لحق المواطن

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الشكر للدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على دعوة أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب لحضور توقيع "إعلان الأقصر" لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمنظومة التأمين الصحى الشامل.





وأكد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن توقيع "إعلان الأقصر" لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية فى محافظات منظومة التأمين الصحى الشامل يعد حدث مشهود، مضيفا: أنه ترجمة واقعية لحق المواطن فى خدمات صحية آمنة وذات جودة عالمية.

وتابع: ما يحدث فى المنظومة الصحية فى مصر الآن يعد ثورة حقيقة نحو الإصلاح، وهذا ما أعلنت عنه القيادة السياسية عندما دعمت المريض المصرى وعندما أصرت على تطبيق ما جاء فى الدستور بأحقية كل مواطن فى الرعاية الصحية، لذلك أصرت القيادة السياسية على تقديم الرعاية الصحية الكاملة لغير القادرين على مستوى جيد ومستوى ما يرقى أن تكون إليه مصر، ومؤكدا فخره بما شهده من إعلان الأقصر للحوكمة الطبية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حرص الهيئة على مباشرة دورها التنموى فى توفير الرعاية الصحية على أعلى مستوى ووفق أحدث معايير الجودة العالمية والارتقاء المستمر بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مثمنا دور مجلس النواب الموقر فى وضع تشريعات تخدم القطاع الصحى للنهوض بالخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.

ولفت السبكى، إلى أن النواب يحملون على عاتقهم مهام وطنية كبيرة وآمال وطموحات عريضة، انطلاقا من تأدية دورهم الرقابى لصيانة حقوق ومقدرات الشعب، والمساهمة فى تطوير البنية التشريعية للإرتقاء بصحة مصر.