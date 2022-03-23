عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وفدى خارجية مصر وكوت ديفوار

جدة - نرمين السيد - ترأس السفير شریف عیسی، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، الجولة الأولى للمشاورات السياسية على المستوى دون الوزارى بين مصر وكوت ديفوار والتى عقدت فى أبيدجان، حيث استقبله السفير SORO KAPIELETIEN، مساعد سكرتير عام وزارة الخارجية، وذلك بحضور السفير د. وائل بدوى، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوت ديفوار، وكذا وفد كبير ضم كل من مدير إدارة التعاون الاقتصادى والتجارى والسياحى والعلمى، ومدير إدارة الدبلوماسية الاقتصادية، مدير الإدارة الأفريقية، مدير إدارة العلاقات الثنائية، مدير الإدارة القضائية والقنصلية وسفير كوت ديفوار بالقاهرة، وأعضاء السفارة المصرية فى أبيدجان.





هذا، وأشاد الجانبان بقوة العلاقات بين مصر وكوت ديفوار، حيث أشارا إلى الزيارة التاريخية التى قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كوت ديفوار فى أبريل عام 2019. كما تناولت المشاورات سبل البناء على نتائج هذه الزيارة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة فى مجالات الاستثمار وزيادة التبادل التجارى والتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن قضايا السلم والأمن فى القارة والتنسيق المشترك والمستمر فى القضايا الإقليمية والدولية، حيث استعرض مساعد وزير الخارجية قضايا المناخ فى ضوء استعدادات مصر لاستضافة الدورة المقبلة لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) والتى ستستضيفها باسم القارة الأفريقية والدول النامية فى نوفمبر القادم.

كما أكد مساعد وزير الخارجية خلال المباحثات استعداد مصر والتزامها بتعزيز التعاون مع كافة المؤسسات بكوت ديفوار، وحرصها على تقاسم خبراتها فى القطاعات المتنوعة ومن بينها الأمن والصحة والثقافة والسياحة والنقل والطاقة والاتصالات والزراعة والإسكان والطرق وغيرها من المجالات، مستعرضا الدورات التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للدول الأفريقية فى مختلف المجالات الفنية والأمنية، ومشددا على تطلع مصر لتحقيق الازدهار والأمن والاستقرار فى القارة بما يضمن تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جانبه، أشاد السفير KAPIELETIEN بالخبرات المصرية، حيث أعرب عن تطلع بلاده إلى الاستفادة منها، فضلا عن التعاون الثنائى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وعلى رأسها إعداد وتدريب الكوادر البشرية، وفتح المجال أمام المزيد من الشركات المصرية للدخول إلى السوق الإيفوارى، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون الوثيق فى الملفات الثنائية والقارية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفى الختام، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون فى مختلف المجالات، ووجه السيد مساعد وزير الخارجية الدعوة للجانب الإيفوارى لعقد الجولة الثانية للمشاورات السياسية خلال الربع الأخير من العام الجارى فى القاهرة استمرارا للتشاور البناء بين البلدين.