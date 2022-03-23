مندوب مصر بجنيف يشارك في إطلاق مبادرة تغطية بأنظمة الإنذار بمخاطر المناخ

جدة - نرمين السيد - عقدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للأرصاد الجوية بمقر المنظمة بجنيف، حيث شارك فيها كل من سكرتير عام المنظمة والسفير د. أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، بصفة مصر رئيسة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، إلى جانب المندوب الدائم للمملكة المتحدة بصفة بلاده رئيس الدورة 26 للمؤتمر، ومستشار سكرتير عام الأمم المتحدة لتغير المُناخ.





وشهدت الاحتفالية إطلاق سكرتير عام الأمم المتحدة – فى بيان مسجل - مبادرة مهمة فى مجال التكيُف تتضمن العمل على ضمان تغطية كافة الأشخاص حول العالم بأنظمة الإنذار المبكر ضد المخاطر المرتبطة بتغير المُناخ فى غضون خمس سنوات، حيث كلف السكرتير العام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بقيادة هذا الجهد وتقديم خطة عمل لتفعيل المبادرة المشار إليها خلال الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف المقرر عقده بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022. وقد صرّح المندوب الدائم السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين أن مصر رحبت خلال الاحتفالية بالمبادرة التى أعلن عنها سكرتير عام الأمم المتحدة باعتبارها مساهمة مهمة لجهود التكيُف وبناء القدرة على التحمل، لا سيما فى القارة الإفريقية التى تفتقر إلى البنية التحتية والنظم والآليات اللازمة لدعم الإنذار المبكر والجاهزية، خاصة وأن الدول الإفريقية هى الأقل إسهاماً فى ظاهرة تغير المُناخ إلا أنها الأكثر عرضة لآثارها الضارة، وفى هذا السياق، أكد ضرورة العمل على الوصول إلى الهدف العالمى لتمويل المُناخ ومضاعفة التمويل الموجه لجهود التكيُف مع ظاهرة تغير المُناخ. كما أبرز المندوب الدائم عضوية مصر فى الفريق رفيع المستوى لتحالف المياه والمُناخ الذى يدعو إلى تكامل الجهود فى مجالى المياه والمُناخ، مضيفاً أن الفريق يعتزم إطلاق "النظام العالمى للبيانات الهيدرولوجية" لجمع وتبادل البيانات المرتبطة بالمياه والمُناخ ودعم جهود التنبؤ ودفع التعاون الدولى بما فى ذلك فى مجال الإنذار المبكر للتعامل مع الفيضانات والجفاف والمخاطر الأخرى المرتبطة بالمياه، بما يعزز من الثقة والتعاون السلمى.

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