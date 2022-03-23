محافظ الإسماعيلية يتفقد معرض أهلا رمضان

جدة - نرمين السيد - تفقد شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، معرض "أهلا رمضان" بمدينة الإسماعيلية والمقام بحديقة الشيخ زايد لمتابعة توافر السلع الأساسية والتأكد من جودتها وبأسعار مخفضة عن مثيلتها فى الأسواق.





وذكر بيان صادر عن المحافظة أن المحافظ تفقد خلال جولته المنتجات المتواجدة داخل المعرض من لحوم طازجة ومجمده ودواجن وأسماك وأرز وزيت وسكر ودقيق ومكرونة وياميش رمضان ومنتجات الألبان والبقوليات والتأكد من جودتها وتوافرها بأسعار مخفضة.

وأكد المحافظ للتجار والباعة المشاركين فى المعرض، ضرورة قيامهم بدورهم تجاه وطنهم وعدم المغالاة فى الأسعار واحتكار السلع، والمشاركة فى كافة المبادرات الحكومية لمحاربة الغلاء وحماية محدودى الدخل.

من جانبهم، أكد التجار تقديم منتجات بجودة عالية وبأسعار أقل عن مثيلتها فى الأسواق الخارجية مع قيامهم بعمل عروض إضافية على بعض المنتجات فى أوقات محددة بشكل يومى.

وحرص محافظ الإسماعيلية - خلال الجولة - على اللقاء بعدد من المواطنين المتواجدين داخل المعرض لمعرفة مدى رضائهم عن السلع المعروضة وجودتها وأسعارها، مقارنة بالأسعار خارج المعرض والذين أكدوا من جانبهم على وجود تخفيض فى الأسعار مع توافر كافة السلع الأساسية وبجودة متميزة.

,وجه "بشارة، فى نهاية الجولة، مسؤولى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بدراسة مد فترة إقامة المعرض بعد انتهاء شهر رمضان المبارك؛ لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن الإسماعيلى فى ظل الظروف الاقتصادية التى يشهدها العالم، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسماعيلية وتجار الإسماعيلية.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة التفقدية شهدت حضور كل من محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية وحامد إبراهيم حامد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.