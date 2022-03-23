عاجل..تعطيل الدراسة فى مطروح غدا بسبب سوء الطقس

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، بداية من الغد على محافظة مطروح والسواحل الشمالية، وتشير توقعات الأرصاد الجوية، إلى انخفاض فى درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الغزارة.

ويأتى ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.