جدة - نرمين السيد - أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدا الخميس الموافق الرابع والعشرين من مارس 2022 للطلاب والمعلمين بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية، وذلك وفقا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، حيث تشير التقارير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.





ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التى يحددها مدير المديرية ومديرو الإدارات التعليمية، ويأتى ذلك فى إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها. ومن جهته أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، تعليماته لمديرى عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولا بأول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- استمرار تعطيل الدراسة بالإسكندرية بالمدارس لسوء الأحوال الجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.