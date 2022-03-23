/687742/انطلاق-فعاليات-المؤتمر-السنوي-الثاني-لمستشفي-شفاء-الأورمان-بالأقصر-تحت-شعار-صعيد-بلا-سرطان

شهدت محافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لمستشفي شفاء الأورمان شمال الأقصر، والذي يعقد فى الفترة من 23 حتى 25 مارس الجاري تحت شعار "صعيد بلا سرطان"، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الإجتماعي.

ويشارك فى فعاليات المؤتمر على مدار الأيام الثلاثة بمدينة الأقصر، كل من الدكتور هانى حسين مدير مستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر، والدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور عماد شاش سكرتير عام المؤتمر، وقيادات وزارات الصحة والتعليم العالى والبحث العلمى والتضامن الإجتماعى، وكذلك لفيف من كبار المحاضرين والأطباء المتخصصين فى مجال الأورام لتقديم عدد كبير من المحاضرات في تخصصات الأورام المختلفة.

ويقول الدكتور هانى حسين مدير مستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر، أنه يتم خلال المؤتمر إستعراض التقنيات العلاجية والتشخيصية في تخصصات جراحة الأورام والأشعة العلاجية وأورام الأطفال والكبار، وأمراض الدم والصيدلة الإكلينيكية والبحث العلمي. كما سيتم خلال المؤتمر مناقشة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في طرق التشخيص وعلاج الأورام السرطانية.

مستشفى شفاء الأورمان

كما سيتم عقد عدد من ورش العمل المختلفة قبل المؤتمر، وتدريب المحاضرين علي أحدث التقنيات المستخدمة في تشخيص وعلاج الاورام السرطانية المختلفة. وفى نفس السياق يقول محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المؤتمر يأتي في إطار اهتمام مستشفي شفاء الاورمان بالجانب العلمي وحرصها على معرفة كافة المستجدات المتعلقة فى مجال الاورام وكذلك الاستفادة من خبرات وتجارب المحاضرين وكبار أساتذة الاورام فى مصر والعالم مشيرا أن فعاليات المؤتمر ستتضمن اعتماد البرنامج العلمي للمؤتمر من المؤسسة الأمريكية للتعليم الطبي المستمر.

ختام المؤتمر التأمين متناهى الصغر

واختتمت محافظة الاقصر اليوم فاعليات مؤتمر التأمين متناهى الصغر للشمول المالى، وكان المؤتمر قد اطلق المؤتمر عدد من التوصيات ومنها ضرورة مواكبة شركات التأمين للتطور التشريعي والدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط التأمين متناهي الصغر مما يساهم في تحقيق استراتيجية الشمول المالي و التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

العمل على ربط أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مع فلسفة تطوير المنتجات و الخدمات التأمينية ، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الشمول التأميني في إطار التنمية المستدامة و الوصول إلى الفئات المستهدفة. بجانب التعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصصة في قارة أفريقيا