/687740/دراسة-النائبة-سهير-عبد-السلام-بشأن-الزيادة-السكانية-فى-مناقشات-الشيوخ-الاثنين-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم الاثنين المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها.

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وكانت لجنة الصحة على مدار الفترة الماضية قد أعدت جلسات حوارية مع مختلف الجهات الحكومية فى ضوء مناقشات دراسة النائبة سهير عبد السلام وعملت على إعداد تقرير بشأنه سيتم مناقشته بالجلسة العامة يوم الاثنين المقبل لنكون أمام رؤية متكاملة لمواجهة ملف الزيادة السكانية.

جلسات الشيوخ ستشهد أيضا خلال الأسبوع المقبل نظر الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن تأخر تنفيذ مبنى طوارئ مستشفى قنا العام، والاقتراح برغبة المقدمة من النائب عاطف علم الدين، بشأن تحويل بعض المدارس الثانوية التجارية إلى ثانوية تمريضية، ومن النائب محمود تركى بشأن تطوير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمنظومة التعليم الخاصة لأبنائنا الدارسين بالخارج، ومن النائب رمضان إمام ، بشأن زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفى الجامعي بمحافظة الإسماعيلية، ومن النائب أكمل نجاتی بشأن بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركات القطاع الخاص لإنشاء 10 جامعات تكنولوجية.

دراسة النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية فى مناقشات الشيوخ الاثنين المقبل

أيضا ستشهد المناقشات اقتراح النائب محمد البنا، بشأن كيفية الحفاظ على لوحات كبار الفنانين العالميين التي تمتلكها مصر، ومن النائب محمد البنا بشأن كيفية تنشيط رحلات البواخر السياحية التي تصل إلى الموانئ المصرية، وكذلك من النائب عمرو عزت حجاج، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة في مواجهة الإرهاب الفكرى وأيضا النائب وليد صلاح التمامی بشأن حل أزمة المواصلات العامة من منطلق التحول الرقمي الشامل للدولة المصرية تيسيرا على المواطنين، وكذلك من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن إنشاء محور عرضى.

وعلى مستوى التشريعات ستشهد المناقشات مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم العمل الأهلى حيث سيتم مد فترة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية وأيضا يواصل الأعضاء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المعروض على مجلس الشيوخ.