/687738/عمرو-زكي-أشكر-مرتضى-منصور-وتحت-أمر-الزمالك-في-أي-منصب-صور

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عمرو زكي خلال جلسة جمعته بمرتضى منصور منذ دقائق بنادي الزمالك وقال: بشكر نادي الزمالك على وقوفه جانبي خلال تلك الفترة الصعبة التي اُمر بها".

وأضاف: "أشكر المستشار مرتضى منصور بشكل شخصي على وقوفه بجواري، وشرف كبير لي اهدائي هذا الدرع، وأنا مشجع للزمالك قبل ما أكون لاعب، وتحت أمر القلعة البيضاء في أي منصب لأن هذا بيتي".

مرتضى منصور يكرم عمرو زكي

وكرم مرتضى منصور، عمرو زكي واهدى له درع خاص، بجانب قميص الزمالك يحمل الرقم 9 وإهدائه له، كمبادرة طيبة من رئيس نادي الزمالك.

وأصطحب ميدو عمرو زكي اليوم، وذهبوا إلى نادي الزمالك لإستلام الأخير مهم عمله في القلعة البيضاء، وجمعته جلسه مع أحمد مرتضى وأمير مرتضى منذ دقائق للإتفاق على جميع التفاصيل قبل أن يتم تعيينه نائب رئيس قطاع الناشئين.

وكان أعلن مرتضى منصور من قبل عن تعيين عمرو زكي نائب رئيس قطاع الناشئين، في ظل الأزمة التي كان يعاني منها البلدوزر مؤخراً.

هاني شاكر: بطولة الدوري المصري تدار بالكيف لصالح فريق معين

تحدث الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، حول الأحداث الأخيرة داخل الكرة المصرية.

وقال هاني شاكر في تصريحات إذاعية: " بطولة الدوري المصري أصبحت تدار بالكيف، لصالح فريق معين على حساب الجميع".

وأكمل: " أين بطولة كأس مصر العام الماضي الذي لم يتم إستكمالها، لماذا التعنت الواضح ضد الزمالك، لو هناك فرق أخرى كانت تأهلت للأدوار النهائية لتم استكمال البطولة فوراً، ولا حديث عن إلغائها".

هاني شاكر يهاجم اتحاد الكرة

وأردف: " أصحاب المناصب في اتحاد الكرة لديهم رغبة في عدم إقامة كأس مصر العام الماضي وإلغاء البطولة، لصالح من ما يحدث في الكرة المصرية، نريد تحقيق العدالة فقط".

ويستعد الزمالك لملاقاة ساجرادا الأنجولي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وودع الزمالك البطولة بشكل رسمي من الجولة الرابعة بعد الخسارة أمام الوداد المغربي بهدف نظيف على ستاد القاهرة، بينما نجح الوداد وبترو أتليتكو في الصعود بشكل رسمي منذ الجولة قبل الماضية.