/687737/الأقصر-تشهد-ختام-مؤتمر-التأمين-متناهى-الصغر-للشمول-المالى

اختتمت اليوم الاربعاء فعاليات المؤتمر الأول للتأمين متناهى الصغر فى إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. بحضور كل من : الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر نيابة عن المستشار محافظ الأقصر ، الدكتورة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيابة عن وزيرة التجارة والصناعة وكذلك حضور ناريمان فرج الخبير الإكتوارى بوزارة المالية نيابة عن وزير المالية، أيمن قنديل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة AXAlife ورئيس مجلس إدارة شركة AXAGeneral الراعى الرئيسى للمؤتمر والذى استمر على مدار يومين

واطلق المؤتمر عدد من التوصيات ومنها ضرورة مواكبة شركات التأمين للتطور التشريعي والدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط التأمين متناهي الصغر مما يساهم في تحقيق استراتيجية الشمول المالي و التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

العمل على ربط أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مع فلسفة تطوير المنتجات و الخدمات التأمينية ، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الشمول التأميني في إطار التنمية المستدامة و الوصول إلى الفئات المستهدفة. بجانب التعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصصة في قارة أفريقيا من خلال إبرام بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات الشمول المالي و التأميني و تبادل الخبرات في هذا الصدد. كما أوصي المؤتمر بضرورة رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهى الصغر والمزايا التى يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين ، و ذلك من خلال قنوات الاتصال و الوسائل المناسبة للشرائح المستهدفة.

مناقشة إجراءات تمكين المرأة

بالاضافة إلى بحث إمكانية استحداث الهيئة العامة للرقابة المالية لرخصة مزاولة وساطة تأمينية خاصة بالتأمين متناهي الصغر بإجراءات و ضوابط مبسطة تناسب طبيعة هذا النوع من التأمين. وشدد المؤتمر على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة و دعم صمودها المالي سواء على مستوى بيئة العمل أو المنتجات و الخدمات التأمينية ذات الصلة مما يدعم قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة.