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تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الأحد القادم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، حيث أعدت بشأنه لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى تقرير شامل.

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مشروع القانون من أجل مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أي يبدأ اعتباراً من 12/1/2022، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.

فلفسفة مشروع القانون تأتى في ظل قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وانطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع.

الشيوخ يناقش تعديلات قانون تنظيم العمل الأهلى الأحد .. ويمد فترة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية

كما يواصل الأعضاء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

جلسات مجلس الشيوخ خلال الإسبوع المقبل ستشهد أيضا مناقشة عدد من الإقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء وناقشتها اللجان النوعية على مدار الفترة الماضية ليتم إحالتها للحكومة وتكون تحت بصرها تعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.