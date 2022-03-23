تدريبات قوية للمنتخب الوطني استعداداً لمواجهة السنغال بتصفيات كأس العالم

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خاض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مرانه الثاني في معسكر ملعب الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة السنغال الجمعة المقبلة في تصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أدى المنتخب الوطني تدريبه اليوم علي الملعب الرئيسي بإستاد الدفاع الجوي، إستعدادا لخوض مباراة الذهاب أمام منتخب السنغال في المرحلة النهائية من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم.

تدريب المنتخب الثاني في معسكر الدفاع الجوي

حضر مران المنتخب اليوم الأربعاء جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي حرص على مؤازرة اللاعبيين .

شارك في المران اليوم الأربعاء جميع لاعبين المنتخب، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة.

الحضور في مران اليوم الأربعاء

وشهد مران اليوم على العديد من الحماس بين لاعبي المنتخب، والتي جاءت بعد عدة مشاحنات قدمها رئيس الاتحاد ووزير الرياضة قبل انطلاق المران.

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن ارسال دعوة لأساطيرة الكرة المصرية، لحضور مباراة مصر والسننغال، في استاد القاهرة الجمعة المقبلة.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي في الجمعة المقبلة في الساعة التاسعة والنصف مساء، في ذهاب الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم كالتالي: "تقديرا لجهودهم الكبيرة وتتويجا لعطائهم على مدار سنوات لخدمة وتشريف الكرة المصرية".

وأضاف: "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الدعوة لمجموعة من أساطير ونجوم كرة القدم المصرية، لحضور مباراة المنتخب الوطنى مع نظيره السنغالى المحدد لها مساء الجمعة المقبل، باستاد القاهرة الدولي في ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022".

قائمة أساطير الكرة المصرية لحضور مباراة مصر والسنغال:

وتضم قائمة الأساطير كل من، أحمد الكاس، حسني عبد ربه، حسام حسن، محمد ناجي جدو ، عماد متعب، عبد الحليم علي، عمرو زكي، أحمد حسن، طاهر ابو زيد، اشرف قاسم، هاني رمزي، طارق مصطفي، مدحت عبد الهادي، نادر السيد، مجدي عبد الغني، هشام يكن، عبد الواحد السيد ، ياسر ريان، اسامة نبيه، محمد يوسف، ابراهيم حسن، سمير كمونة، جمال عبد الحميد، احمد شوبير، عبد الستار صبري، هاني سعيد، محمود فتح الله، محمد حمص، طارق السيد، شادي محمد، احمد عبد الملك، سيد معوض، محمد زيدان، ربيع ياسين، ياسر رضوان، احمد حسام ميدو، ابراهيم سعيد، عبد الستار صبري، معتصم سالم، طارق يحيي، محمد فضل، حسام غالي، محمد عمر، حمادة صدقي، شوقي غريب، سامي الشيشيني، محمد عمارة واسماعيل يوسف.