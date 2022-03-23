/687731/طرد-من-المنزل-واستغلال-أولادهم-لركوب-التريند-فنانين-يقعون-ضحايا-لاتهامات-زوجاتهم

صدمت كيكي ميلسون، زوجه الفنان الشهير سيد رجب، الجمهور بتصريحات مثيرة حول إساءة زوجها لها، الأمر الذي لم يكن يتوقعه الجمهور خاصة بعد دور الفنان في مسلسل أبو العروسة، ولكن لم يكن سيد رجب هو الوحيد الذي اصطدم بزوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ مر عدد من النجوم بهذه المواقف نرصد بعضهم خلال ذلك التقرير.

دوت الخليج اتهامات حاصرت نجوم الفن من قبل زوجاتهم

زوجة سيد رجب: طردني من المنزل

خرجت زوجة الفنان سيد رجب في صباح اليوم الأربعاء، بتصريحات جريئة حول زوجها، فكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن سيد رجب قام بطردها من منزلها في دهشور، ورفض إعطائها حقوقها، موضحة: «أحضر سيد رجب بعض أفراد الأمن وأمرهم بمنعي من دخولي إلى مزرعتي وبيتي بها.. اتفقنا أنا وسيد رجب على الانفصال بشكل ودي دون طلاق حتى يستمر التأمين الصحي الخاص بي والإقامة في مصر.. واتفقنا كذلك أن يدفع لي نفقة شهرية مناسبة وأن يساعدني في الحصول على مسكنمناسب.. بمرور الوقت ودون أسباب رفض سيد رجب التوقيع على الإتفاق».

زوجة مصطفى فهمي: طلقني غيابي ويرفض إعطائي مستحقاتي المادية

وسبق وتعرض الفنان مصطفى فهمي لنفس ذلك الموقف، بعدما نشرت زوجته الإعلامية فاتن موسى، ففي 28 أكتوبر من عام 2021، أعلنت فاتن موسى انفصالها عن مصطفى فهمي، الأمر الذي تعجب له عدد كبير من الجمهور وخاصة أنه اعتقد أن يجمعهم قصة حب قوية، وأشارت موسى في تصريحات إلى أنها تلقت خبر انفصالها غيابيًا عن طريق المحامية سناء لحظي والسوشيال ميديا، نافية وجود أي خلافات بينهم. ولفتت إلى أن مصطفى فهمي لم يتفق معها على الطلاق أو أي تفاصيل تتعلق بحقوقها، كما أنه لم يعطيها مهلة للحصول على أغراضها ومستحقاتها.

زوجة خالد عليش: بيستغل اسم بنتي عشان التريند

وجهت الفنانة ميما الشامي، طليقة المذيع المعروف خالد عليش، رسالة قاسية للأخير، بعد نشر صورة تجمعه بابنتهما، مشيرا إلى افتقاده لرؤيتها، مما نال استعطاف عدد كبير من الجمهور ووقع السخط على والدة ابنته “ميما الشامي”، الأمر الذي أثار غضب الأخيرة، فكتبت عبر خاصية “ستوري”: “للأسف بيتم استغلالي واستغلال اسم بنتي في حروب وتريندات ملناش دعوة بيها، وكنت ماسكة نفسي عن الرد على اللي بيحصل ده”.

وتابعت: “بعد الطلاق الرسمي اتفقنا على رؤية البنت وكان بيشوفها بانتظام وبشهادة كل الناس وبشهادة المدرسة وفجأة في عيد ميلاد البنت عرفت ان في قضية مرفوعة من شهر 12 ومكنش معايا أي محامي لأني تنازلت عن كل القواضي مقابل قضية جنائية كان رفعها عليا، الأمور وصلت لأنه بيتكلم مع أمهات أصحاب ميما في المدرسة وبلاقي ناس قاعدة بتتكلم معايا وعليى بنتي في أدق التفاصيل وأتمنى عدم الضغط عليا بسبب الصور في أي حاجة تخص ميما عشان بلاش اضطر أرد”.