/687729/النائبة-رقية-الهلالي-تحصل-علي-موافقة-إنشاء-مدرسة-متكاملة-لذوي-الهمم-بمركز-المنشاة

أعلنت النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الأسكان بمجلس النوب، عن حزب حماة الوطن، بمحافظة سوهاج، عن بشره سارة لاهالي مركز ومدن المنشاة، وذلك بشأن إستلامها محضر تسليم موقع المدرسة التربية الفكرية المتكاملة، والتي تقدمت بطلب في وقتاً سابق لانشاءها لخدمة ابناء المحافظة والقري المجاورة من ذوي القدرات الخاصة .

دوت الخليج

النائبة رقية الهلالي تحصل علي موافقة إنشاء مدرسة فكرية متكاملة لذو القدرات الخاصة بمركز المنشاة

وقالت النائبة رقية الهلالي، في بيان صحفي صادرعنها اليوم، إنه تم اختيار افضل موقع لإنشاء مدرسة التربية الفكرية المتكاملة، بجوار حديقة الشيخ محمد صديق المنشاوي بشارع البحر بمدينة المنشاة امام الكورنيش الجديد، مؤكدة أن الطلب المهم التي تقدمت به يحقق حلم الكثير من اهالي القري والمراكز للحصول علي هذة الخدمة المهمة التي يدعمها ويساندها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة الرشيدة.

وتقدمت نائبة سوهاج ، بالشكر والتقدير إلى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لسرعة تلبية الطلب والتواصل الفوري تليفونيا وكتابيا مع الابنيه التعليمية ومجلس المدينة وجميع من ساهم في هذا العمل النبيل لسرعة المعاينة واتخاذ اللازم.

جدير باالذكر أن النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، قد تقدمت بطلب موجه، بشأن انشاء مدرسة فكرية متكاملة، لخدمة مركز وقري المنشاة، وتلبي المطالب والامكانيات والرعاية اللازمة دعمًا لذوي القدرات الخاصة الفكرية.