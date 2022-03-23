/687726/من-بخير-إلى-على-أجهزة-التنفس-كيف-تحولت-تصريحات-أسرة-أحمد-حلاوة-بعد-شائعة-وفاته

يبدو أن أسرة الفنان أحمد حلاوة في حالة صراع مع نفسها، فتارة يصرحون بأن حالة والدهم تشهد تطور ملحوظ وأصبحت في تحسن، وتارة أخرى يكشفون بأن حالة أحمد حلاوة حرجة.

دوت الخليج يرصد تحول تصريحات أسرة أحمد حلاوة حول حالته الصحية

تصرحات أسرة أحمد حلاوة في بداية أزمته مع كورونا

خرج أبناء أحمد حلاوة بشكل مفاجيء ليكشفوا تدهور الحالة الصحية لوالدهم بعد إصابته بكورونا، مطالبين الجمهور بحاجة الفنان الكبير للدعاء، فكتب نجله: «الرجاء الدعاء لوالدي د. أحمد حلاوة .. حالة كورونا متأخرة.. أرجو جميع أحباءه الدعاء له بالشفاء العاجل»، في حين كتبت ابنته هبة: «نعتذر بشدة عن عدم إمكانية الرد على التليفونات أو الرسائل لإنشغالنا مع الوالد .. الحالة مازالت حرجة جدا لذلك نرجو من الجميع الإستمرار في الدعاء .. هبة حلاوة».

ابنة أحمد حلاوة تكشف تحسن حالة والدها بعد شائعة وفاته الاولى

وبعدما انتشرت شائعات بوفاة الفنان أحمد حلاوة، خرجت ابنته لتنفي تلك الشائعات مشيرة إلى أن حالة والدها تشهد تحسن، ولكي تؤكد ذلك، جعلت والدها يخرج للجمهور في فيديو بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليطمئن الجمهور على حالته بنفسه.

وقال أحمد حلاوة في الفيديو: ««إلى كل حبايبي، وكل أصدقائي اللي سألوا عني أو مسألوش، اتمنى ألاأرى مكروه في حد، وربنا يكفيكم شر المرض، الحمدلله ربنا نجاني، وقومت بالسلامة من المرض المخيف ده، ولكن في بعض الحاجات لسة بنعالجها، اتطمنوا أنا بخير، خليها على الله، ولو كنت هقابل ربنا مفيش مشكلة خالص، دعواتكم في الدنيا جائزة وفي الآخرة جائزة، مشوفش فيكم حاجة وحشة»، لتضيف ابنته بأن والدها بخير كما يشاهده الجمهور وحالته الصحية تشهد تحسن ملحوظ من المقرر خروجه من المشفى قريبا.

أسرة احمد حلاوة: فينا اللي مكفينا

واصطدمت أسرة الفنان أحمد حلاوة للمرة الثانية بنبأ وفاة الفنان الكبير، لتخرج الأسرة تم صمتها وتعليق: «بابا على اجهزة التنفس الصناعي، كفاية إشاعات ارجوكم احنا فينا اللي مكفينا، وربنا قادر على كل شىء».