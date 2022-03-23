/687724/النائب-عمرو-يونس-التنسيقة-أساسها-الوطن-والمصلحة-العامة

أكد لنائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقة لا تعرف غير أساس واحد فقط وهو الوطن والمصلحة العامة، موضحا أنه لا يوجد تأييد أو معارضة مطلقة.

دوت الخليج

النائب عمرو يونس: التنسيقة أساسها الوطن والمصلحة العامة

ووجه يونس، الشكر للنائب أحمد فتحي، ومؤسسة شباب القادة على الدعوة؛ لأنه وجد شبابا واعدا بأفكار كبيرة ومشروعات رائعة، مؤكدا أن هؤلاء الشباب بدايتهم أفضل من بداية جيله.

جاء هذا خلال مشاركته، ضمن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الجلسة الحوارية لمؤسسة شباب القادة حول تمكين الشباب في الجمهورية الجديدة، ضمن فعاليات حفل الختام للنسخة الثالثة لفاعليات مسابقة برنامج «YLF Leaders League» التابع لمؤسسة شباب القادة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر.

وضم وفد التنسيقية النائب محمد موسي نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية، النائبة سها السعيد عضوة مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر الهيئة البرلمانية للتنسيقية، النائبة أميرة العادلي عضوة مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة غادة على عضوة مجلس النواب عن التنسيقية، النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والإعلامي أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثم اصطحبهم للمرور على مشروعات الطلاب في مختلف المجالات وتشمل: الطب والصحة العامة، البيئة، التنمية البشرية، التصنيع والإنتاج، التكنولوجيا والابتكار ونماذج المحاكاة.