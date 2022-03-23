ما بين التأليف والإخراج والغناء.. ملخص أعمال طارق الإبياري الفنية

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يحتفل اليوم الفنان طارق الإبياري بعيد ميلاده، حيث أنه ولد في مثل هذا اليوم 23 مارس عام 1986، وهو من مواليد محافظة القاهرة، وتخرج من قسم المسرح في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وبدأة مشواره الإحترافي عام 2008.

دوت الخليج يجمع لكم أعمال طارق الإبياري الفنية في يوم ميلاده

طارق الإبياري في بداية مشواره التمثيلي

شارك الفنان طارق الإبياري في طفولته في مسرحية أنا ومراتي ومونيكا، التي كانت من بطولة النجم الراحل سمير غانم وتم تقديمها عام 1998، وبعدها عمل الإبياري مع سمير غانم في عدد من مسرحياته منها: دو ري مي فاصوليا عام 2001، مراتي زعيمة عصابة 2007، إلى جانب مشاركته في أعمل مسرحية أخرى.

ويستمر طارق في تقديم أدوار مختلفة على خشبة المسرح مع نجوم كبار للكوميديا حتى الآن، وكان منها، بابا جاب موز، الباقية في حماتك، مقص حرامية، والعرض المسرحي الأخير للراحل سمير غانم الزهر لما يلعب.

طارق الإبياري في السينما

ظهر الفنان طارق الإبياري في الإفلام السينمائية لأول مرة مع النجم الكوميدي محمد هنيدي عام 2008، في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، بدور الطالب أمير، وبعدها ظهر معه في فيلم أمير البحار عام 2009 في دور طارق صيقه.

طارق الإبياري في الدراما

بعد نجاح طارق الإبياري في السينما ومحبة الجمهور له، شارك في عدد من الأعمال الدرامية، منها الأدهم عام 2009، شمس عام 2014، الحلال عام 2017، رسايل عام 2018، شارك بدور ابن الفنان الراحل اسماعيل ياسين في مسلسل أبو ضحكة جنان الذي يحكي قصة حياة الراحل، وكان في نفس العام.

وجاء بعدها أشهر أدواره في الدراما، من خلال مسلسل عايزة أتجوز بطولة هند صبري عام 2010، الذي شارك في المرثون الرمضاني وقتها، وقدم فيه دور كوميدي لطيف وكان أخو البطلة الأصغر.

طارق الأبياري مع الزعيم عادل إمام

شارك طارق الإبياري في مسلسلات من بطولة الزعيم عادل إمام في السنوات الماضية، وهم أستاذ ورئيس قسم، الذي تقدم عام 2015، وقدم فيه دور طارق، كما شارك بدور رفاعة في مسلسل فلانتينو، الذي قدمه الزعيم عام 2020.

طارق الإبياري في أدوار البطولة في الدراما

قدم الفنان طارق الإبياري مؤخرًا درو يوسف بطل قصة لو كنت يوم أنسال، وشارك من خلال النجمة هنا الزاهد في بطولة واحدة من القصصة المقدمة خلال مسلسل حلوة الدنيا سكر عام 2021.

كما كان الإبياري واحد من أبطال السيت كوم أحلى أيام، الذي قام فيه بدور شادي ضمن مجموعة من الفنانين الشباب عام 2013.

طارق الإبياري مخرج ومؤلف

قام طارق الإبياري بإخراج مسرحية وفيلم، المسرحية كانت الزهر لما يلعب للنجم سمير غانم، والفيلم هو بنطلون جوليت الذي قام بتأليفه وبطولته أيضًا في عام 2012، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب والوجوه الجديدة وقتها.