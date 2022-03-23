«مستقبل وطن» يكرم الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الام المصرية بقسم الهرم 

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قامت سوزي ابو خضرة امينة المرأة ، بأمانة حزب مستقبل وطن بالهرم، بتكريم الامهات المثاليات في أحتفال بهيج بمناسبة عيد الأم في مقر الامانة بالهرم ، وبدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم ، ثم القي احمد راوي امين التنظيم والقائم بأعمال أمين القسم ، كلمة ترحيبية بالأمهات المثاليات وقدم لهم كل الشكر والتقدير عن دورهم العظيم في حياتنا وحياه الوطن.

دوت الخليج

تكرم الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الام المصرية بقسم الهرم

يأتي هذا انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والنائب اشرف رشاد الامين العام والنائب الاول لرئيس الحزب والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظه والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب و أمين تنظيم الحزب بالمحافظة.

كما القت سوزي ابو حضرة امينة المرأة ، كلمتها عن مكانة الأم المصرية رمز العطاء والتضحية ، متمنية لهم دوام الصحة والحياه الكريمة ، كما تم تكريم الأمهات بتوزيع الهدايا علي الأمهات المثاليات الغاليات وأكدت أمانة القسم للأمهات ان عيد الأم هو عيد لكل الأمهات المصريات حفظهم الله وأدام دعواتهم لنا وبلدنا الغالية مصر وحرص علي الحضور السادة الأمناء المساعدين والسادة أمناء الإمانات واعضاء هيئة المكتب وأهالي الأمهات المثاليات الفضليات ، ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن ، لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة”

وكانت أمانة الحزب بالعياط لتكرم ٣٤ أماً مثالية وأمهات الشهداء

قال النائب عصام هلال عفيفى، أن دور المرأة هام وحيوى في الأسرة وأنها رمز العطاء،مضيفا أنها تتحمل فوق عاتقها المسئولية في إعداد الاجيال بصورة صحيحة ، وأن هذا التكريم صورة نناشد بها كل الأمهات للتقدير الذي تستحقه على دورهن ورسالة للاستمرار في العطاء، موضحا أن الأم هي عمود أساس ورئيسي إلى جانب الأب في رعاية الأسرة والأبناء.