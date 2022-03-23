/687725/البنك-المركزي-يعلن-عن-الإطلاق-الرسمي-للمنظومة-الوطنية-لشبكة-المدفوعات-اللحظية-وتطبيق-إنستا-باي-لعملاء-القطاع-المصرفي

دوت الخليج

في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد

جاء ذلك بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، و رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، و جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من السادة السفراء، وقيادات البنك المركزي، ورؤساء البنوك، وقيادات القطاع المصرفي، ورؤساء شركات عالمية رائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية. وبهذه المناسبة صرح و طارق عامر محافظ البنك المركزي بأن "إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية الجديدة، خطوة مهمة على طريق تحقيق رؤيتنا الشاملة لنظم الدفع الوطنية بما يضمن استقلالية المدفوعات داخل مصر ويعزز أهداف المجلس القومي للمدفوعات في التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد ويساهم في تيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريق آمنة وفعالة ولحظية". وأشار رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي إلى أن " شبكة المدفوعات اللحظية تعتمد على أحدث نظم التشغيل البيني للربط بين البنوك من خلال بنية تحتية رقمية تتيح التكامل مع شركات التكنولوجية المالية وخلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة لكافة فئات المجتمع، بما سيساعد على وضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجالات الخدمات المالية المصرفية الإلكترونية".

جدير بالذكر أن تطبيق إنستابايInstaPay""يعد أول تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية، وقد قامت شركة بنوك مصر، الذراع التكنولوجية للبنك المركزي، بتطوير منظومة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي وفقا لتوجيهات البنك المركزي المصري مع الاستعانة بكبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في تأمين شبكات وتطبيقات الدفع الإلكتروني، حيث تعتمد المنظومة الجديدة على أحدث نظم تأمين البيانات والمعاملات على مستوى العالم والتي تضمن التشفير الكامل لكافة البيانات السرية وعدم تخزينها من قبل التطبيق، بما يكفل أقصى درجات الحماية لحقوق عملاء القطاع المصرفي.

وأوضحت أماني شمس الدين وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن "شبكة المدفوعات اللحظية هي تجسيد حقيقي لمراحل التطور التي يقودها البنك المركزي لمواكبة تطور نظم وخدمات الدفع، وتعد المنظومة أول تطبيق فعلي للخدمات البنكية المفتوحة ( (Open Banking في مصر، وتأتي في إطار جهود البنك المركزي لتوفير بنية تحتية متطورة للقطاع المصرفي، بما يسمح لعملاء القطاع بربط كافة حسابتهم لدى جميع البنوك من خلال تطبيق واحد إلى جانب إتمام المعاملات المالية لحظياً، دون التقيد بساعات العمل أو العطلات والإجازات الرسمية".

وأكد المهندس إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع ،أن تطبيق إنستاباي InstaPay"" يتيح تجربة دفع استثنائية باستخدام الهاتف المحمول، تمكن عملاء القطاع المصرفي من تحويل الأموال لحظياً بين الحسابات البنكية لدى البنوك العاملة على الشبكة، وكذلك التحويل بين الحسابات البنكية وبطاقات ميزة البالغ عددها 22 مليون بطاقة والمحافظ الإلكترونية التي تقدر بحوالي 27 مليون محفظة. ويمكن لمستخدم التطبيق الحصول على خدمة دعم العملاء عبر التطبيق ذاته أو من خلال الرقم المختصر 15989، أو من خلال الاتصال بخدمة دعم العملاء من البنك المصدر للمعاملة، كما أقر البنك المركزي المصري إعفاء مستخدمي التطبيق من الرسوم حتى شهر يونية 2022 لتحفيز المعاملات على تطبيق إنستاباي، المتاح حاليا للتحميل من المتاجر الرقمية للتطبيقات سواء الأندرويد أو الأيفون". ومن المقرر أن يتم تعميم استخدام شبكة المدفوعات اللحظية ـ وفقًا لتوجيهات البنك المركزي ـ في جميع البنوك العاملة في مصر، حيث تدعم 10بنوك الشبكة حاليًاً وهي (البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية وبنك قطر الوطني الأهلي والبنك العربي والبنك العربي الأفريقي وبنك القاهرة والبنك المصري الخليجي وبنك الشركة المصرفية العربية). ـ انتهى ـ