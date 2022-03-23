عاجل.. الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الركامية الممطرة على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على السواحل الغربية وسواحل شمال الدلتا.



جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على السواحل الغربية وسواحل شمال الدلتا. وأوضحت الهيئة فى بيان لها، أن حالة الطقس غير المستقرة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا.

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