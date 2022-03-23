بحضور وزيرا التموين والتنمية المحلية.. افتتاح معرض أهلا رمضان بفيصل (صور)

جدة - نرمين السيد - وتفقد وزير التموين ووزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة منافذ جميع الشركات الموجودة فى المعروض والتى تتنوع بين منتجات لحوم ودواجن والخضروات والفاكهة وكافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من الزيت والسكر والمكرونة والدقيق ويميش رمضان وغيرها من السلع التى تحتاجها الأسر بصورة يومية، وأشاد الدكتور على المصيلحى واللواء محمود شعراوى بمستوى المنتجات المعروضة فى المعرض من حيث الجودة والأسعار.

ومن جانبه أكد وزير التموين أن القيادة السياسية حريصة على توفير كافة السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية فى كل المناطق، مضيفا أن التوسع فى إقامة معارض سلعية من ضمن آليات الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال وزير التموين إن معارض اهلا رمضان توفر السلع بنسب التخفيض تتراوح ما بين 20 الى 30% فيما توفر بعض الشركات عروضا على المنتجات بنسب تخفيض تصل لـ30%.

وأكد اللواء محمود شعراوى، على توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بزيادة عدد الشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى جميع محافظات الجمهورية لضمان توافر السلع الغذائية والأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

وقال وزير التنمية المحلية أن إجمالى عدد المنافذ والشوارد التى تم إنشاؤها بالمحافظات وصلت حتى اليوم إلى حوالى 17617، وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن هناك متابعة وتواجد يومى للسادة المحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة على أرض الواقع.

وأوضح الوزير أن الحكومة بجميع وزارتها والجهات المعنية بالدولة مستمرة فى زيادة عدد المنافذ والشوادر بالمحافظات لتغطى أكبر عدد ممكن من الأحياء والمراكز والقرى ليستفيد منها جميع المواطنين.

وأشار "شعراوى" الى المتابعة الدورية لرئيس الوزراء لتوافر السلع الغذائية من خلال اجتماعات لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، وضمان عدم نقص أية سلعة لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الأسواق، وإتخاذ الإجراءات القانونية مع من يحاول استغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وطالب وزير التنمية المحلية من المواطنين بالإبلاغ عن أى زيادات غير مبررة فى أى سلعة غذائية عبر الخطوط الساخنة بالمحافظات أو مبادرة صوتك مسموع التابعة لوزارة التنمية المحلية أو الجهات الرقابية المعنية الآخرى وسيتم التعامل بكل حسم وحزم مع أى محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها أو زيادة الأسعار بصورة غير مبررة واتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.

ومن جانبه قال محافظ الجيزة إن المعرض يقع بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل ومقام على مساحة 2000م2 بمشاركة 80 عارض حيث يعد ثانى أكبر معرض على مستوى الجمهورية ويضم السلع الأساسية التى تهم المواطنين ومنها اللحوم والخضروات والفاكهة والتوابل وكافة السلع الغذائية الأساسية والياميش والزيوت والتمور ومجهز على أكمل وجه لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين.

واضاف اللواء أحمد راشد انه وبالتنسيق مع العديد من الجهات تم تجهيز معارض اخرى بأحياء ومراكز جنوب الجيزة والوراق والبدرشين وأوسيم والصف والعياط تعرض السلع الغذائية بمشاركة اكثر من 200 عارض وعلى مساحة تصل الى 5 آلاف م3.

بالإضافة إلى تجهيز منافذ بسوق الجملة بالسادس من اكتوبر لبيع الخضروات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة وبأسعار اقل من الاسواق الخارجية.

وأكد راشد أن المحافظة على استعداد تام للتعامل مع كبار تجار الجملة وأصحاب السلاسل التجارية والهايبر ماركت لفتح منافذ تسويقية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة على أن تزود بكافة الاحتياجات من السلع والمواد الغذائية واللحوم ومنتجات الألبان بأسعار مخفضة للمواطنين تصديا لارتفاع أسعار بعض السلع ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.