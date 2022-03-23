/687722/النائب-محمود-القط-حصلنا-على-فرصة-أكبر-للمشاركة-السياسية-بعد-2015-والتنسيقية-تدفع-الشباب-للنجاح

أكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، «يمكن في مصر تحديدا بعد 2015 وعقب ثورتين حصلنا على فرصة أكبر للمشاركة السياسية، وعن تنسيقية شباب الأحزاب أرى أنها تدفع الشباب للنجاح، والدولة ساعدتنا وخدت بأيداينا.

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وتابع، عضو مجلس الشيوخ، “والشباب اللي شايفنهم حاضرين النهارده فرصتهم أكيد أكبر، وفرص النجاح لديهم أكبر، وحظهم في التواجد على الساحة السياسية أكبر، وعندما نؤهل الصف التاني يجب أن يكون لظهورهم تأثير أكبر مننا».

جاء هذا خلال مشاركته، ضمن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الجلسة الحوارية لمؤسسة شباب القادة حول تمكين الشباب في الجمهورية الجديدة، ضمن فعاليات حفل الختام للنسخة الثالثة لفاعليات مسابقة برنامج «YLF Leaders League» التابع لمؤسسة شباب القادة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر.

وضم وفد التنسيقية النائب محمد موسي نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية، النائبة سها السعيد عضوة مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر الهيئة البرلمانية للتنسيقية، النائبة أميرة العادلي عضوة مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة غادة على عضوة مجلس النواب عن التنسيقية، النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والإعلامي أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثم اصطحبهم للمرور على مشروعات الطلاب في مختلف المجالات وتشمل: الطب والصحة العامة، البيئة، التنمية البشرية، التصنيع والإنتاج، التكنولوجيا والابتكار ونماذج المحاكاة.