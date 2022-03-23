/687721/النائبة-سها-سعيد-برغم-اختلاف-أيدولوجياتنا-وأعمارنا--بالتنسيقية-تجمعنا-رؤية-أمان-المجتمع

خلال مشاركتها فى جلسة حوارية لمؤسسة شباب القادة..

أكدت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية:أنه «قبل إلتحاقي بالتنسيقية كان الأمر أشبه بالحلم لدي، وأنا متحمسة جدًا من خلال تواجدي مع الزملاء الأفاضل للتحدث عن بداية الطريق وصولًا إلى تنسيقية شباب الأحزاب. وعندما كنت أدرس في الجامعة كانت أقصى أحلامنا في النشاطات فنية أو رياضية».

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جاء هذا خلال مشاركتها، ضمن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الجلسة الحوارية لمؤسسة شباب القادة حول تمكين الشباب في الجمهورية الجديدة، ضمن فعاليات حفل الختام للنسخة الثالثة لفاعليات مسابقة برنامج «YLF Leaders League» التابع لمؤسسة شباب القادة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر.

وفد «التنسيقية» يشارك في جلسة حوارية حول تمكين الشباب في الجمهورية الجديدة

تابعت عضو مجلس الشيوخ، أنها ركزت في الحياة السياسية منذ عام 2005: «مش غير صحيح إن كل الشباب بدأوا في 2011 عام الثورة، وبدأ الحلم باجتماعنا سويَا، وذلك لخوض غمار التجربة، ومنذ عام 2016 على الرغم من اختلاف الأيدولوجيا والأعمار، وكان لكل منا توجه، ولكن تجمعنا رؤية واحدة وهو أمان المجتمع، وكان ذلك من خلال حملة الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية».

وكان الإعلامي أحمد عبدالصمد، افتتح الجلسة الحوارية بالإثناء على مشاريع الأنشطة الطلابية التي تسعي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، موضحا أنه في عام المجتمع المدني من المهم أن تكون هناك مؤسسة كمؤسسة شباب القادة تعمل على دعم وتمكين الشباب على جميع الأصعدة وذلك على مدار 5 سنوات لتفعيل مثلث التنمية، مؤكدًا أن الشباب هم المستقبل وهم عماد الجمهورية الجديدة.