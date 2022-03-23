/687718/اتحاد-الكرة-يتجاهل-الخطيب-وحسن-شحاته-من-قائمة-أساطير-مصر-لحضور-مواجهة-السنغال

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن ارسال دعوة لأساطيرة الكرة المصرية، لحضور مباراة مصر والسننغال، في استاد القاهرة الجمعة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي في الجمعة المقبلة في الساعة التاسعة والنصف مساء، في ذهاب الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

بيان الاتحاد المصري لكرة القدم

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم كالتالي: "تقديرا لجهودهم الكبيرة وتتويجا لعطائهم على مدار سنوات لخدمة وتشريف الكرة المصرية".

وأضاف: "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الدعوة لمجموعة من أساطير ونجوم كرة القدم المصرية، لحضور مباراة المنتخب الوطنى مع نظيره السنغالى المحدد لها مساء الجمعة المقبل، باستاد القاهرة الدولي في ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022".

وشهدة قائمة أساطيرة الكرة المصرية المقدمة من اتحاد الكرة، لحضور مباراة مصر والسنغال، بغياب محمود الخطيب لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي الأسبق، وحسن شحاته لاعب ومدرب المنتخب الأسبق.

قائمة أساطير الكرة المصرية لحضور مباراة مصر والسنغال:

وتضم قائمة الأساطير كل من، أحمد الكاس، حسني عبد ربه، حسام حسن، محمد ناجي جدو ، عماد متعب، عبد الحليم علي، عمرو زكي، أحمد حسن، طاهر ابو زيد، اشرف قاسم، هاني رمزي، طارق مصطفي، مدحت عبد الهادي، نادر السيد، مجدي عبد الغني، هشام يكن، عبد الواحد السيد ، ياسر ريان، اسامة نبيه، محمد يوسف، ابراهيم حسن، سمير كمونة، جمال عبد الحميد، أحمد شوبير، عبد الستار صبري، هاني سعيد، محمود فتح الله، محمد حمص، طارق السيد، شادي محمد، احمد عبد الملك، سيد معوض، محمد زيدان، ربيع ياسين، ياسر رضوان، احمد حسام ميدو، ابراهيم سعيد، عبد الستار صبري، معتصم سالم، طارق يحيي، محمد فضل، حسام غالي، محمد عمر، حمادة صدقي، شوقي غريب، سامي الشيشيني، محمد عمارة واسماعيل يوسف.