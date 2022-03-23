غدًا..الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية يكرم النائبة آية مدني

/687716/غداالملتقى-الدولي-الأول-لرياضة-المرأة-العربية-يكرم-النائبة-آية-مدني

أعربت النائبة آية مدني،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، عن بالغ سعادتها بتكريم الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية في نسخته الأولى المزمع انعقاده غدًا الخميس بجامعة الدول العربية.

دوت الخليج

الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية يكرم النائبة آية مدني غدًا.

وأعتبرت مدني، في تصريحات صحفية، أن اختيارها للتكريم ضمن الرياضيات العربيات في النسخة الأولى للملتقى، شرف كبير لها، موجهه الشكر لكل القائمين على إدارة الملتقى. وأشادت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بفكرة الملتقى خاصة وأنها تحت رعاية جامعة الدول العربية، مؤكده أنها فكرة رائعة تسلط الضوء على الإنجازات التي استطعن الرياضيات العربيات تحقيقها ، وتغير الصورة النمطية عن المرأة في مجتمعنا العربي كما أنها تشير إلى أن المجتمع العربي الفترة المقبلة سيشهد تحول كبير نحو إعطاء أولوية خاصة وإهتمام غير مسبوق بالمرأة في كافة المجالات.

ويهدف الملتقى الدولي لرياضة المرأة العربية في نسخته الأولى إلى إلقاء الضوء على السيدات العربيات اللاتي استطعن تحقيق نجاحات في مجال الرياضة وعرض نماذج مختلفة من التجارب الناجحة للرياضيات العربيات.