عمرو زكي داخل نادي الزماك ليتسلم مهام عمله بعد أزمته الأخيرة «صور»

وكان يعاني عمرو زكي من أزمة نفسية حاده خلال الفترة السابقة بسبب تجاهل بعض زملاءه له، بعد الحادثه التي تعرض لها.

ولكن تواصل معه أحمد حسام ميدو في الأونه الأخيرة، بجانب تواصل مرتضى منصور معه ليقرر تعيينه نائب رئيس قطاع الناشئين.

وأصطحب ميدو عمرو زكي اليوم، وذهبوا إلى نادي الزمالك لإستلام الأخير مهم عمله في القلعة البيضاء، وجمعته جلسه مع أحمد مرتضى وأمير مرتضى منذ دقائق للإتفاق على جميع التفاصيل قبل أن يتم تعيينه نائب رئيس قطاع الناشئين.

اجتماع فيريرا مع جهازه الفني وعقد فيريرا جلسة مع مساعديه، تحدث معهم فيها لوضع برنامج تدريبي خلال الفترة القادمة، على الشق الفني والبدني، ليعود اللاعبين بعد فترة التوقف بأفضل شكل. ويستعد الزمالك لملاقاة ساجرادا الأنجولي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. .وودع الزمالك البطولة بشكل رسمي من الجولة الرابعة بعد الخسارة أمام الوداد المغربي بهدف نظيف على ستاد القاهرة، بينما نجح الوداد وبترو أتليتكو في الصعود تدريبات الزمالك خاض لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباتهم اليوم الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في ميت عقبة. وقام جوسفالدو فيريرا بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال المران كما هو المعتاد منه، وتولى البتغالي بجانب أحمد عبد المقصود العمل على المجموعة الأولى، كما تابع أسامة نبية وروي أجواش المجموعة الثانية. ودون مساعدين فيريرا بعض الملاحظات خلال تلك الفقرة ليعرضوها على البترغالي، ليتم العمل على نواقص الفريق خلال الفترة القادمة. وخصص فيريرا فقرة بدنية للاعبين كانت مدتها 30 دقيقة من أجل رفع المعدل البدني للاعبين خلال الفارة القادمة، وتولى تدريبهم أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال خلال تلك الفترة. مواعيد مباريات الزمالك القادمة يخوض فريق بيراميدز ضد الزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر. تقام مباراة المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر. تقام مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل على ستاد القاهر الجولة الرابعة عشر. الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر. الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر. يخوض فريق ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

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