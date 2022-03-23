/687713/محامية-سيد-رجب-عن-زوجته-تعمدت-استغلال-نجاحه-بادعاءات-كاذبة

خرجت أميرة بهي الدين، المستشارة القانونية للفنان سيد رجب، لتدافع عن موكلها، مشيرة إلى أن تصريحات زوجة الفنان ما هي إلا إدعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، متهمة زوجة الفنان باستغلال شهرته في مسلسل أبو العروسة للإطاحة بالفنان وتعمدها اساءته.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير بيان محامية سيد رجب بشأن تصريحات زوجته

وجاء بيان أميرة بهي الدين على النحو الآتي: راعنا ما نشر اليوم على الصفحة الشخصية بتطبيق الفيسبوك للسيدة كريتستينا نلسون ديفيس، مطلقة الفنان سيد رجب، من ادعاءات غير صحيحة، تمس الحياة الشخصية.. وهي إدعاءات لا علاقة لها بالحقيقة أو الواقع، كما راعنا اختيار المذكورة لعنوان مثير يحمل اسم: كواليس أبو العروسة.. بما تضمنه من إساءة للمسلسل، واستغلالا لنجاحه، ونجاح الفنان سيد رجب فيه؛ بعدما حظي بغالبية مشاهدة المصريين له وحبهم وتقديرهم لدوره.

يوجد بينهم نزاعات قضائية

وتابع البيان: نؤكد مجددا أن كل ما ادعته مطلقة الفنان سيد رجب، بعيد عن الحقيقة، حيث توجد بينه وبينها خصومة ونزاعات قضائية أمام المحاكم المصرية؛ بما يمنعه من التعليق أو التعقيب أو تفنيد أو تصحيح ما أوردته في منشورها.

سيد رجب يحاول الصلح

واضافت مي بهي الدين في حديثها: وانطلاقا من احترام الفنان سيد رجب للعلاقة والعشرة الطويلة؛ فإنه ينأى بنفسه عن الخوض في أمورهما الشخصية، ويؤكد أن الخلافات بينه وبين مطلقته- رغم محاولاته الدؤوبة لحلها ودِّيًّا، وسابقة عرضه للعديد من الحلول المرضية عليها؛ تجنبا لخوض غمارها من خلال ساحات القضاء- إلا أنها رفضتها جميعا، بما لذلك من دلالات، لا مجال لتفسيرها هنا.

واختتمت: في جميع الأحوال، يؤكد الفنان سيد رجب، امتناعه عن الخوض في أي تفاصيل شخصية؛ حسب أن الأمور ما زالت متداولة أمام المحاكم.. ولا يفوت الفنان سيد رجب الإشارة إلى أن توقيت النشر؛ يحمل تعمد الإساءة له، واستغلالا لنجاح مسلسل أبو العروسة، والإلتفاف الجماهيري حوله، وهو ما يجعله يحتفظ بكل حقوقه القانونية قِبَل مطلقته بخصوص ما تقدم، وفي النهاية، يؤكد الفنان سيد رجب، احترامه لجمهوره العريض، وقيَمِهِ الأسرية، واحترامه للقضاء المصري، والتزامه بالخضوع لما ستنتهي إليه الأحكام القضائية في هذا الخصوص.

امتناع سيد رجب الرد على تصريحات زوجته

على نفس السياق قال مساعد الفنان سيد رجب في تصريح خاص لـ دوت الخليج: “الفنان يرفض التحدث عن الأمر وتوجد قضايا.. والقضاء سيحكم في النهاية”، وبذلك يتحفظ سيد رجب ويمتنع عن التعليق على إدعاءات زوجته ضده على السوشيال ميديا.