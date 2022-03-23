/687706/النائبة-ريهام-عفيفى-تطالب-بتعاون-المواطنين-مع-الحكومة-في-الإبلاغ-عن-أي-ممارسات-احتكارية

ثمنت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، جهود الحكومة المصرية في الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم حاليا،والمتمثلة في الارتفاعات الكبيرة للأسعار، مؤكدة أن الدولة المصرية أصبحت تمتلك من الخبرات والقدرة ما يجعلها تتحرك بشكل أسرع من الماضي للتخفيف من حدة الأزمات التي تواجهها، ومعالجة آثارها باحترافية

دوت الخليج

وطالبت النائبة في بيان لها بمزيد من آليات الرقابة الحكومية على الأسواق، وتكثيف حملات الضبط للحد من جشع التجار ، مؤكدة على ضرورة تعاون المواطنين مع الحكومة في الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو أي ممارسات من شانها رفع غير مبرر للأسعار وكذلك ترشيد الاستهلاك وترتيب الأولويات الخاصة بكل أسرة مصرية حتي تمر هذه الأزمة

وأشارات عفيفي إلي أهمية الثقة في القيادة السياسية والحكومة المصرية وعدم الالتفات إلي الشائعات والأخبار المضللة التي يطلقها ويروج لها أعداء الوطن مؤكدة علي ضرورة توقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا على التجار المحتكرين الذين يستغلون أي أحداث داخلية أو خارجية لرفع الأسعار وزيادة معاناة المواطنين واصفة إياهم بأنهم لا يقلون عن مجرمي وتجار الحروب.

نائبة بخارجية الشيوخ تطالب بتعاون المواطنين مع الحكومة في الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية

وأوضحت موضحة أن الدولة المصرية بذلت جهودا جبارة منذ قرارات الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه ، للتخفيف من أثار الإصلاحات على محدودي الدخل ، وها هي الآن تطلق مرة أخرى حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل.

وأكدت عفيفي أن الدولة المصرية قادرة على عبور هذه الأزمة العالمية ، موضحة أن العالم بأسره يعاني من تداعيات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وأن اقتصاديات اكبر الدول تعاني الآن من موجة تضخمية عالية أدت إلي رفع أسعار كل السلع الاستراتيجية ، بل أن هناك دولا أصبحت تعاني من نقص حاد في السلع الأساسية كما جاء في التحذيرات التي أطلقها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .