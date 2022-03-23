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دوت الخليج

الرئيس السيسي يكرم رئيس الإتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة خلال احتفالية المرأة المصرية

الدكتورة منى ذو الفقار ليست فقط محامية لها شهرتها وصيتها الواسع وخبرتها التي امتدت لأكثر من 30 عاما، ولكنها واحدة ممن يسبقن النجاح نفسه بخطوة، حيث أنها دوما قادرة على أن تثبت أهمية وجودها، وأن يكون لها دور ريادي ورئيسي، شهد لها التاريخ بمواقف دافعت فيها عن المساواة وناصرت المرأة وشاركت في كتابة دستور يليق بمصر في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير.

دور قيادي لمنى ذو الفقار في دعم التمويل متناهي الصغر

وقد فازت د. منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، برئاسة مجلس إدارة الإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عام ٢٠٢١ لدورة جديدة تستمرأربع سنوات تنتهي في عام 2025.

ويأتي ذلك إيماناً من أعضاء الاتحاد بدورها القيادي في تنمية الصناعة خلال المرحلة الماضية التي شهدت طفرة واضحة في نمو صناعة التمويل متناهي الصغر لتخدم أكثرمن 4 مليون عميل بمحفظة تمويلية تخطت 47 مليار جنيه في نهاية 2020، بدعم غيرمسبوق من الأجهزة المعنية، خاصة الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.