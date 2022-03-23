/687702/على-أجهزة-التنفس-تطورات-الحالة-الصحية-للفنان-أحمد-حلاوة-بعد-شائعة-وفاته

تداولت في الساعات القليلة الماضية انباء عن وفاة الفنان أحمد حلاوة، جاء ذلك من خلال عدد من نجوم الوسط الفني عبر حسابتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ووقع النبأ كالصاعقة على أسرته وأقاربه من الوسط الفني وخارجه.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من أسرة أحمد حلاوة بعد شائعة وفاة

خرجت أسرة أحمد حلاوة لتنفي تلك الشائعة، كاشفة عن تطورات حالته الصحية، فكتبوا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بابا على اجهزة التنفس الصناعي، كفاية إشاعات ارجوكم احنا فينا اللي مكفينا، وربنا قادر على كل شىء».

هذا نشر الفنان مصطفى درويش وعدد كبير من نجوم الوسط الفني صور للفنان أحمد حلاوة عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ينعون من خلاله الفنان أحمد حلاوة، وبعدها بدقائق خرجت مصادر مقربة للفنان كأشرف زكي وابنته هبة حلاوة لتنفيذ تلك الأنباء.

آخر ظهور للفنان أحمد حلاوة

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة مشاركته في بطولة حكاية "90 يوم" التي جاءت ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وشاركه البطولة عدد من النجوم مثل نضال الشافعي، ميمي جمال، عفاف رشاد، أحمد رفعت، وآخرين وكان الإخراج لـ أحمد صالح.

بينما كان آخر ظهور للفنان من خلال برنامج واحد من الناس الذي أذيع في فترة مرضه في يوم الاثنين الموافق 21 من شهر فبراير.

معلومات عن أحمد حلاوة

أحمد صلاح رجب رمضان حلاوة المشهور باسم أحمد حلاوة من مواليد 7 يناير، 1949 وهو ابن شقيق الممثل فايز حلاوة. حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة تخصص اتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة دبلوم معهد ليوناردو دافينشي “القاهرة” تخصص ديكور، وأيضًا حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، ولم يتوقف عند هذا الحد بل حصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا، والتي كان موضوعها عن تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر لعام 1994، ويقوم بتدريس المسرح في كلية الآداب جامعة حلوان.