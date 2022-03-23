/687690/رغم-نفي-وفاته-نجوم-الفن-ينعون-أحمد-حلاوة-وهو-على-قيد-الحياة

نفى الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين وفاة الفنان أحمد حلاوة، وأكد أنه في غيبوبة وحالته حرجة,، ومع ذلك يستمر النجوم في نشر كلمات الوداع له عبر حساباتهم الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد النجوم الذين نعوا أحمد حلاوة رغم نفي نقيب الممثلين خبر وفاته

أحمد أمين ينعي أحمد حلاوة وهو على قيد الحياة

نشر الفنان أحمد أمين عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، نعيه للفنان أحمد حلاوة، رغم أن الثاني لايزال على قيد الحياة، ولكنه يمر بحالة صحية حرجة تستلزم الدعاء له، ولذلك ما صرح به أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وقال أحمد أمين: "كنا بنستعد لمسرحية جديدة على القومي.. وكان مابينا أحلام ومشاريع.. وكان بيكلمني عن شغلي مشهد مشهد.. وبتعلم منه في كل مقابلة.. مع السلامة يا حبيبي.. ربنا يصبرني أنا وأسرته وكل تلاميذه.. الفنان أحمد حلاوة في رحمة الله نسألكم الدعاء"، ولكنه عاد ومسح التغريدة بعد معرفته بأن الخبر غير صحيح.

عصام السقا ينعي أحمد حلاوة عبر تويتر

خرج الفنان عصام السقا بنعي الفنان أحمد حلاوة، من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر، وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان القدير أحمد حلاوة في ذمة الله الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته"، ثم عاد ومسح هذه التدوينه بعد تأكده من عدم صحة المعلومة.

أحمد السبكي ينعي أحمد حلاوة عبر فيسبوك

كتب المنتج أحمد السبكي كلمات الرثاء في الفنان أحمد حلاوة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رغم أنه لم يمت، وقال السبكي: " وداعا الاستاذ و الفنان الكبير احمد حلاوة الذي اعطى الكثير لسينما و التليفزيون و المسرح.. الف رحمه و نور يا رب .. نسألكم الدعاء".

بدرية طلبة تنعي أحمد حلاوة رغم نفي خبر وفاته

نعت الفنانة بديرة طلبة الفنان أحمد حلاوة من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وقالت: "لا حول ولا قوة الا بالله الاستاذ الفنان أحمد حلاوة في ذمة الله دعواتكم بالرحمة والمغفرة"، رغم تأكيد كل من نقيب الممثلين أشرف زكي وعضو النقابة منير مكرم أن حلاوة لايزال على قيد الحياة، وكل ما أنتشر عن وفاته شائعات لا أساس لها من الصحة.

سامح صفوت يُعلن عدم صحة خبر وفاة أحمد حلاوة بعد نعيه

قام الفنان سامح صوت الشهير بـ عز الدين في مسلسل يوميات ونيس، بنعي أحمد حلاوة من خلال الفيسبوك، بنشر صورة له مكتوب عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون"، وعلق عليها كاتبًا: "وفاة الفنان الكبير أحمد حلاوة.. البقاء لله ربنا يرحمه ويسامحه ويغفر له.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعاد سامح صفوت بمسح هذا المنشور وتعديله، وكتب: " * تعديل و تصحيح .. بعد تداول معظم المواقع الإخبارية والفنانين المقربين والاعلاميين خبر وفاة الفنان الكبير احمد حلاوة تم نفي الخبر من السيد نقيب المهن التمثيلية وندعوا الله أن يتم شفاء الأستاذ أحمد حلاوة على خير والشفاء العاجل ويرده الي أهله سالماً".

هبة أحمد حلاوة تطلب له الدعاء

خرجت هبة نجلة الفنان أحمد حلاوة باكية تطلب الدعاء لوالدها، حيث أنه في حالة صحية حرجة، ودخل في غيبوبة، وطلبت من كل محبيه وتلاميذه الدعاء له بالشفاء وتحسن حالته.