السيدة انتصار السيسى تشيد بالنماذج الملهمة للمرأة المصرية

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أشادت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالنماذج الملهمة التي تم تكريمها اليوم في الاحتفال بالمرأة المصرية.
وقالت السيدة انتصار السيسي ،في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:"بكل فخر واعتزاز وتقدير؛ شرفت بحضور حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، وقد توقفت طويلًا أمام النماذج الملهمة التي شرفتنا جميعًا في الحفل، إن سيرتهن وتجاربهن أثبتت أن المرأة المصرية مفتاح الحياة حقًا، فقد تحدين الصعاب، وواجهن المستحيل، وقهرن كل الظروف، خدمة لأبنائهن ووطنهن.
ولقد جاء هذا الحفل في وقت نواجه فيه أزمة عالمية كبيرة ألقت بظلالها علينا جميعًا، لكن المرأة المصرية، وكما عودتنا، قادرة على العبور بأسرتها إلى بر الأمان.
تحياتي واحترامي لكل سيدة مصرية هي السند لبيتها وبلدها ".
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