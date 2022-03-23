سيدات مصر من داخل شوادر " كلنا واحد": تحيا مصر (فيديو)

لازالت مبادرة " كلنا واحد" المنتشرة في جميع محافظات مصر، والتي أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها الـ 22 تشهد إقبالا من المواطنين، وسط رضاء شعبي، واشادات من سيدات مصر اللاتي أعربتن عن شكرهن لوزارة الداخلية لسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل المصريين بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلتها بالأسواق، ورددن السيدات:" تحيا مصر" من داخل شوادر المبادرة.

المبادرة جاءت بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي (993) فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.. إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%.. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتستمر جهود وزارة الداخلية في عقد لقاءات مع التجار وأصحاب السلاسل الكبرى وتجار الأسواق الشعبية لطرح كميات غذائية بمبادرة كلنا واحد وتخفيض الأسعار، جاء ذلك بالتزامن مع حملات أمنية مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.