ردا علي التحركات الأوربية .. الخارجية الروسية تعلن نجهيز قائمة عقوبات انتقامية ضد الاتحاد الأوروبى وبريطانيا

ردا علي العقوبات الأوربية المتتالية علي موسكو، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها تجهز قائمة عقوبات انتقامية ضد الاتحاد الأوربي وبريطانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن ما نشهده في أوكرانيا هو محاولة الغرب والولايات المتحدة إثبات وجوده على حساب روسيا واعتماد سياسة القطب الواحد، مؤكدا أن العمل يتم الأن على تقويض روسيا وعزلها بشكل تام.

وأضاف وزير الخارجية الروسى في خطاب بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أن الغرب يحاول تحديد دور روسيا كلاعب إقليمي فقط، وهناك دول تريد تغيير النظام العالمي لتحقيق مصالحها .

واتهم لافروف، الغرب بتشجيع النظرة العنصرية القومية ، معلقا: "نجد هذا الأمر في تربية الأجيال الشابة".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن حلف الناتو لا يتوقف عن محاولات التوسع شرقا وهو يهدد أمن روسيا، مضيفا:"أوروبا خيرت الأوكرانيين بين الانضمام لأوروبا أو التحالف مع روسيا".