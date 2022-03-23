عاجل- السيدة انتصار السيسى: توقفت أمام النماذج الملهمة فى حفل تكريم المرأة

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جدة - نرمين السيد - وقالت السيدة انتصار السيسى عبر حسابها الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: "بكل فخر واعتزاز وتقدير؛ شرفت بحضور حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، وقد توقفت طويلًا أمام النماذج الملهمة التى شرفتنا جميعًا فى الحفل، إن سيرتهن وتجاربهن أثبتت أن المرأة المصرية مفتاح الحياة حقًا، فقد تحدين الصعاب، وواجهن المستحيل، وقهرن كل الظروف، خدمة لأبنائهن ووطنهن".
وتابعت: "ولقد جاء هذا الحفل فى وقت نواجه فيه أزمة عالمية كبيرة ألقت بظلالها علينا جميعًا، لكن المرأة المصرية، وكما عودتنا، قادرة على العبور بأسرتها إلى بر الأمان.. تحياتى واحترامى لكل سيدة مصرية هى السند لبيتها وبلدها".
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