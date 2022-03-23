وزير الزراعة يبحث استعدادات موسم حصاد وتوريد القمح (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكد القصير أن الدولة إتخذت العديد من الإجراءات التى تسهم فى تسهيل التوريد وزيادة سعر إدرب القمح وأيضا إقرار حافز إضافى والدفع الفورى وتوسيع نقاط التجميع والاستلام والتوريد لحث المزراعين على توريد القمح بحد أدنى 12 إردبا للفدان بواقع نصف أردب لكل قيراط.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى أنه مستهدف استلام 6 ملايين طن من الفلاحين، مؤكدا أن كل من قام بصرف أسمدة مدعمة يجب عليه توريد المحصول حتى يستفيد من دعم الأسمدة فى الموسم المقبل.

"القصير" وجه مديرى مديريات الزراعة بالتواجد مع المزارعين على أرض الواقع لإزالة أى عقبات تواجههم فورا من أجل تسهيل توريد القمح، وقال يجب المتابعة اليومية للتوريد والتنسيق أيضا مع الجهات الأخرى وكذلك الاوقاف حيث لديها مساحات كبيرة منزرعة بالقمح.

وبحث الاجتماع منظومة توزيع الأسمدة وتسهيل صرفها على المزراعين مع سرعة الانتهاء من استخراج وتسليم الكارت الذكى.

كما ناقش الاجتماع جهود منع التعديات على الأراضى الزراعية، وأكد وزير الزراعة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتصدى بمنتهى الحزم لأى حالة تعد مع إعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية، وقال إن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمواجهة التعديات.

وأشار إلى ضرورة المراجعة المستمرة مع مركز التغيرات المكانية لمتابعة مدى دقة الكشوف والمخالفات من أجل الغاء دعم التموين عن المتعدين على الأراضى الزراعية.

وبحث وزير الزراعة خلال الاجتماع مع مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات التوسع فى زراعة محصولى الفول الصويا وعباد الشمس خصوصا مع وجود اسعار محفزة من خلال الزراعة التعاقدية وأكد على ضرورة توفير التقاوى الجيدة كما وجه بتحفيز المزارعين على التوسع فى زراعة الذرة نظرا لضمان تسويقه الموسم القادم بأسعار جيدة.

كما وجه بتشجيع المزارعين على زراعة القطن بعد تطبيق منظومة التسويق الجديدة التى حققت أرباحا كبيرة للمزراعين، وقال إنه من المستهدف زراعة 350 ألف فدان الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه يوجد لدينا تقاوى تكفى لزراعة 500 ألف فدان.

وبحث الاجتماع أيضا آخر مستجدات المشروع القومى لتطوير أساليب الرى الحديث حيث يسهم فى زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردود إيجابى جيد على المزارعين ويسهم فى ترشيد المياه كما أن الدولة حاليا تقوم بتوفير التمويل اللازم من خلال قروض بدون فائدة على 10 سنوات.

وفى نهاية الاجتماع، شدد القصير على مديرى مديريات الزراعة فى المحافظات بضروة المتابعة الميدانية والتواجد مع المزارعين وتوفير التقاوى الجيدة لهم وكل مستلزمات الإنتاج مع مراقبة أسواق ومنافذ البيع التقاوى.

وقال إن الدولة تحتاج حاليا منا جميعا تكثيف كل الجهود ومتابعة الموضوعات التى تم مناقشتها مع تنفيذ هذه التكليفات ووضعها موضع الأولوية القصوى.

حضر اللقاء الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة، والدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، وبعض قيادات الوزارة.