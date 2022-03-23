/687701/أشرف-صبحي-للاعبي-منتخب-مصر-من-فضلكم-أسعدوا-ملايين-المصريين

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع لاعبي منتخب مصر، عن المواجهة المرتقبة بين مصر أمام السنغال ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أشرف صبحي في حديثه مع اللاعبين: " المسألة المرادي مختلفه، بلدكم عايزه أدائك، والفوز في الماتش دا بالذات يتوقف عليه حاجات كتير".

وأضاف: "من فضلكم أسعدوا ملايين المصريين، وربنا يوفقكم كل وزراء مصر متابعين وبيرنوا عليا عشان يطمونا، وكل القيادات السياسية متابعة وحريصه على الدعم".

وأكمل: "ربنا يوفقنا في الماتش واحنا معاكم خطوة بخطوة، حتى نحقق الفوز ونتأهل لكأس العالم ونثأر من هزيمتنا أمام السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا".

موعد وصول بعثة منتخب السنغال استعداداً لمواجهة مصر بتصفيات كأس العالم

يحل المنتخب السنغالي ضيفاً ثقيلاً على منتخب مصر الجمعة المقبله على استاد القاهرة الدولي، في لقاء يجمع بين المنتخبين في ذهاب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.

ونشر الاتحاد السنغالي صورة بعثة منتخب بلاده، وهي في الطائرة قادمة على القاهرة، استعداداً لمواجهة الفراعنة الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن تصل بعثة السنغال في الساعة الثامنة مساء اليوم، في وجود استقبال مبعوث من الاتحاد المصري لإرشاد البعثة لمقرها بالقاهرة.

ويتواجه المنتخبين للمرة الثانية على التوالي خلال شهررين، والتي سبقت وجمعت بين الطرفينن في الشهر الماضي بنهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء، أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي، إمام عاشور- محمد مجدي قفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.

أرقام مصطفي محمد ومروان حمدي

خاض مصطفي محمد 22 مباراة فريق جالاتا سراي التركي، أحرز 6 أهداف، أسيست 3،مشاركة 968دقيقة .

فيما مروان حمدي 12 مباراة خاضها، أحرز 6 أهداف ، أسيست واحد، 1069 دقيقة شارك فيها في جميع المباريات مع سموحة

وفضل كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر ضم مروان حمدي مهاجم سموحة عن محمد شريف مهاجم الأهلي و أحمد حسن "كوكا" مهاجم كونيا سبور التركي، حيث يرى في مروان حمدى المهاجم المناسب لطريقة لعب المنتخب، بالإضافة إلى التزامه بالأدوار الدفاعية المطلوبة ومساعدة زملائه فى غلق المساحات عند فقدان الكرة، وتنفيذه تعليمات الجهاز الفنى.