/687700/مستقبل-وطن--أمانة-البدرشين-تتابع-أعمال-تبطين-مصرف-اللبيني-بقرية-منشأة-دهشور

دوت الخليج

يأتي هذا انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

متابعة أعمال تبطين مصرف اللبيني بقرية منشأة دهشور

وقال شعبان هيكل، أمين حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين، إنه في إطار جهود أمانة الحزب لخدمة أهالي البدرشين بمختلف المجالات، بالتعاون مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب النائب عصام هلال عفيفي والنائب فرج فتحي فرج نواب الشيوخ، والنائب عماد الدرجلي، والنائب نادر الخبيري والنائب حازم عويان نواب البرلمان، تم بالتعاون مع الوحدة الحزبية بقرية منشأة دهشور متابعة آخر أعمال التبطين بالمصرف.

وأشار "أمين الحزب" انه بدء استكمال اعمال التبطين من خلف مدرسة المستقبل الاعداديه الى آخر نقطة توقف عندها التبطين، وجاري الاستكمال، موضحاً أن المتابعة تمت فى حضور أحمد الماحي أمين مساعد الحزب بالقرية، وعبد التواب شهاب أمين التنظيم بالقرية، واعضاء الوحدة الحزبية بالقرية شريف الديب وجمال طه، وشباب الحزب بالقرية.

ويأتي ذلك في اطار السياسه التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدوله المصرية من خلال اطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.

«حزب مستقبل وطن»ينظم حملة لتطعيم أهالي البدرشين ضد كورونا

وأشاد شعبان هيكل أمين حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين، إن تنفيذ الحملة الموسعة التي ينفذها الحزب لمكافحة فيروس كورونا وبالتعاون والمشاركة مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب،وتم مشاركة كلا من النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد للحزب ،وإيضا والنائب فرج فتحي عضو مجلس الشيوخ، مضيفا الي النائب عماد الدرجلي وإيضا النائب نادر الخبيري والنائب حازم عويان أعضاء مجلس النواب، تم مواصلة الحملات المتنقلة لتطعيم أهالي قرى المركز لليوم ال103 على التوالي لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين والعمل علي توعية الناس ضد فيروس كرونا .