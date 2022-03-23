«154قضية تمونية خلال 24ساعة»..جهود متواصلة لوزارة الداخلية لضبط الأسواق والأسعار «فيديو»

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فعاليات مبادرة كلنا واحد تتواصل لتخيف الأعباء عن كاهل المواطنين

06:26 م - الأربعاء 23 مارس 2022

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية و ضبط قضايا حجب السلع و البيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى ، حيث تمكنت خلال ٢٤ ساعة من ضبط (١٥٤) قضية تموينية بمضبوطات قرابة (٢٥٤) طن مواد غذائية وغير غذائية.

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فى مجال حجب السلع الإستراتيجية تم ضبط أكثر من (٨٥) طن سلع غذائية وغير غذائية ( دقيق ، زيت طعام ، سكر ، أرز ، مكرونة ، أعلاف)، فى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من (١١) طن دقيق مدعم ، سكر ، أرز ، أسمدة، فى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى تم ضبط مايقرب من (١٥٧) طن سلع غذائية و (٣٠١٥٧) لتر مواد بترولية .

وبالتوازى تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا_واحد ) بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

جهود وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة من خلال فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم – كارفور – العابد – المحلاوى – أوسكار– خير بلدنا – راية ماركت - أسواق فتح الله – الفرجانى – هايبر الشرقية – إسبنس – كازيون – الشرق - أكسبشن – هايبر بلس – مول القاهرة – النساجون الشرقيون – جولدن مان هاوس – تاى هاوس – نيو أكتف "أبوعلاء" – راديو طلعت – العربى للأدوات الكهربائية – شركة الفيومى – هايبر وان – دايموند تكستال للملابس الجاهزة – الفار للتجارة – اللولو للأسواق التجارية – الطحان للتمور – المتوكل للإستيراد والتصدير) بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية.

«154قضية تمونية خلال 24ساعة»..جهود متواصلة لوزارة الداخلية لضبط الأسواق والأسعار

أيضا الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تواصل تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة كافة صور عدم إلتزام التجار بالأسعار.