/687698/انتصار-السيسي-بعد-إحتفالية-تكريم-المرأة-المصرية-واجهن-المستحيل-لخدمة-أبنائهن-ووطنهن

قالت السيدة انتصار السيسي، قريننة رئيس الجمهورية، “بكل فخر واعتزاز وتقدير؛ شرفت بحضور حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، وقد توقفت طويلًا أمام النماذج الملهمة التي شرفتنا جميعًا في الحفل، إن سيرتهن وتجاربهن أثبتت أن المرأة المصرية مفتاح الحياة حقًا، فقد تحدين الصعاب، وواجهن المستحيل، وقهرن كل الظروف، خدمة لأبنائهن ووطنهن”.

دوت الخليج

إنتصار السيسي بعد إحتفالية تكريم المرأة المصرية: واجهن المستحيل لخدمة لأبنائهن ووطنهن

وتابعت قرينة الرئيس، على حسابها الرئسمي على موقع التوال الاجتماعي فيس بوك، ” ولقد جاء هذا الحفل في وقت نواجه فيه أزمة عالمية كبيرة ألقت بظلالها علينا جميعًا، لكن المرأة المصرية، وكما عودتنا، قادرة على العبور بأسرتها إلى بر الأمان”.

وأختتمت،”تحياتي واحترامي لكل سيدة مصرية هي السند لبيتها وبلدها”.

يذكر أن الرئيس السيسي، شارك اليوم الأربعاء، فى احتفالية،” تكريم المرأة المصرية والأم المثالية”، حيث كرم خلالها عدد من السيدات المصريات والأمهات المثاليات، بحضور السيدة انتصار السيسي قرينته، والدكتورة هالة السعيد، وززيرة التخطيط، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا ممرسي، رئيس المجلس القومي للمراة،وعدد من الشخصيات النسائية فى مختلف ومؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس السيسي أنه أتخذ عهد على نفسه منذ توليه رئاسة الجمهورية، لحصول المرأة المصرية على المكانة التى تستحقها فى هذا المجتمع ، قائلا إننى على العهد والوعد ببذل كل ما فى وسعى لمواصلة الدعم وتمكين المرأة المصرية وحمايتها ايمانا بدورها الفعال فى بناء المجتمع.

ووجه الرئيس الحكومة بأتخاذ الاصلاحات التشريعية والقانونية استكمالا لعملية دعم وتمكين المرأة المصرية فى المجتمع ، بزيادة حمايتها وتمكينها.