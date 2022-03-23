/687695/محافظ-المنوفية-يطلق--رمضانكم-معانا-أحلى-أول-معرض-منتجات-لذوي-الهمم-بالمحافظة

إفتتح اليوم الأستاذ وحيد عبد ربه رئيس مركز ومدينه منوف معرض " رمضانكم معانا أحلى " للإبداعات الفنيه لذوى الهمم والاحتياجات الخاصه المقام بشارع بور سعيد أمام النساجون الشرقيون بمدينه منوف طوال شهر رمضان، وجاء ذلك بحضور الأستاذ محمد الزرقانى نائب رئيس المركز والمدينة لشئون المدينه، ويضم المعرض العديد من المنتجات التي قام الأشخاص ذوي الهمم والاحتياجات الخاصه بتصميمها وتتنوع بين مشغولات الخرز والتصميمات الخشبية والمعدنية المختلفة التى تعكس إبداع الأشخاص ذوى الهمم وقدرتهم على ابتكار أعمال فنية متعددة ومتميزة.وجاء ذلك كله في إطار حرص معالى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفيه بضرورة تشجيع المواهب المتعددة لدى ذوي الهمم وحثثهم على مواصلة الإبداع.

وعلى صعيد آخر قامت محافظة المنوفية بالاستعدادات لاستقبال شهر رمضان بعدد من الاجراءات أبرزها كانت اعداد حملات تموينية على الأسواق وغيرها من الحملات لمراقبة الأسواق ومواجهة محتكرى السلع، وضبط المتلاعبين بالأسعار، كما قامت المحافظة بإعداد غرفة عمليات لمتابعة شكاوى المواطنين، فضلاً عن تخصيص أرقام لتلقى شكاوى الأهالى الفورية.

كما قامت إدارة العلاج الحر بتكثيف الحملات الخاصة بالرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتقنين أوضاع المنشأت الطبية المخالفة وضبط مخالفات سوق الدواء، وتمكنت الحملة من ضبط 33 منشأة مخالفة إلى جانب تحريرعدداً من المحاضر للمخالفين، بالإضافة ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية وغير مصرح بها بوزارة الصحة داخل عدد من الصيدليات

هذا وقد أعرب وكيل صحة المنوفية عن خالص شكره وتقديره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة مؤكداً على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة مؤكداً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.

شهر رمضان فى المنوفية

كما استقبلت محافظة المنوفية استعدادات شهر رمضان بإجراء حملات مكثفة على المخابز لمتابعة التزام أصحاب المخابز بالالتزام بالقانون والأسعار المقررة مؤخراً، وقامت الحملة بمتابعة وزن الرغيف، فضلاً عن متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.