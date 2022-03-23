/687694/بعد-إنقطاع-أخبارهم-بشكل-مفاجئ-السوشيال-ميديا-تعيد-هؤلاء-النجوم-للساحة-الفنية

شهدت الساحة الفنية في الآونة الأخيرة عودة عدد كبير من نجوم الوسط الفني بعد انقطاع ذكر اسمهم في اي عمل فني أو في البرامج الإعلامية المختلفة دون مبرر واضح للجمهور، كان من بينهم الفنان توفيق عبد الحميد والفنان هشام المليجي، الراقصة نجوى فؤاد، وغيرهم من النجوم الكبار تعرضهم خلال التقرير الآتي.

دوت الخليج في ذلك التقرير نجوم عادوا للسوشيال ميديا بعد انقطاع مفاجئ

كانت عودت معظم هؤلاء النجوم المقرر ذكرهم في التقرير الاتي، بسبب منشورات لهم أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت تلك المنشورات سبب في عودة نجوم كبار للأذهان واستضافتهم في لقاءات تليفزيونية مختلفة، وبعضهم عُرض عليهم أعمال فنية من المقرر أن يخوضوا بها السباق الرمضاني المقبل.

الفنان توفيق عبد الحميد

تسبب منشور للفنان توفيق عبد الحميد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في عودته للساحة الفنية بعمل درامي في السباق الرمضاني 2022، ففي 28 سبتمبر الماضي، قرر الفنان توفيق عبد الحميد أن يشارك جمهوره صورة له برفقة كلابه، ظهر خلالهم وهو مستلقي على الفراش يداعب كلبيه، وعلق على الصور قائلًا: "كاجو الولد اللى فوق السرير وجوكا البنت اللى جنب السرير.. صحبة وعشرة الأيام"، لتسلط المواقع الإخبارية والبرامج التلفزيونية الضوء عليه بعدما تتدوال عدد كبير من رواد السوشيال ميديا الصور، معربين عن اشتياقهم للفنان، ومن ثم تصدر تريند أن مؤشرات البحث.

وبعد فترة قليلة جدا من نشر الصورة، أعلن توفيق عبد الحميد مشاركته في السباق الرمضاني 2022، منن خلال مسلسل «نيوترن» مع الفنانة الكبيرة ريهام حجاج ونخبة من النجوم الآخرين.

هشام المليجي

ظهر الفنان هشام المليجي على الساحة الفنية بشكل مفاجيء، بعدما فجرت صديقته الفنانة رنيا شاهين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تكشف من خلاله دخول الفنان في حالة اكتئاب بسبب قلة العمل، لتبدأ المواقع الاخبارية في تداول هذه الازمة، ومن ثم خرج المليجي ليكشف حقيقة الأمر لتشتعل أزمة قوية بينه وبين رانيا شاهين شهدتها مواقع التواصل المختلفة، وبعدها حل ضيف على برنامج «كلام الناس»، ليتحدث عن استعداداته القادمة في مجال الفن والمجالات الأخرى.

نجوى فؤاد

بطريقة مثيرة للجدل، استطاعت الفنانة والراقصة الكبيرة نجوى فؤاد أن تكسب تعاطف عدد كبير من الجمهور، فبعد اختفاء 7 سنوات اختفاء، نشرت منة جلال فيديو للفنانة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، تشكوا فيه من تجاهل الوسط الفني السؤال عنها، متعجبة من بعد النجوم عن بعضهم خلال هذه الفترة، مؤكدة أنها تكون أول النجوم الموجودين المساعدة، وهي أول من يستنجد بنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي لإنقاذ زملائها في الوسط الفني، وكان آخرهم الفنان سمير صبري، مضيفة: «مفيش حد في الوسط بيسأل على حد خالص ليه؟ حرام مش عشاني أنا عشانا كلنا واحنا اللي بنحب بعض وبنجري ورا بعض وبنتمنى السعادة لبعض وحبوا بعض هتلاقوا الخير»، لتظهر بعده في عدد من المداخلات التليفزيون وللقائات المختلفة عبر وسائل الإعلام.

سميرة أحمد

تداول رواد السوشيال ميديا أنباء بوفاة الفنانة المصرية سميرة احمد، بعمد أن اختفت عن الساحة الفنية بشكل مفاجيء فكان آخر عمر قدمته في عام 2010، لتخرج وتنفي تلك الانباء بظهورها في برنامج صاحبة السعادة في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 22 من شهر مارس الجاري، وصرحت خلاله عن عودتها بعمل درامي في رمضان 2023.

وفاء سالم

بعد وفاة الفنانة جالا فهمي، خرجت الفنانة وفاء سالم لتكشف حقيقة صادمة بشأن رحيل صديقتها بطريقة غامضة، حيث كتبت منشور، قالت فيه: «القتل بلا رحمه امعنو في تحطيمها حتى ذبلت نفسها ومرضت وتلاشت .. حيروحو من ربنا فين .. انه العدل .. انها الآن في سلام .. هل هم في سلام ..لم يرحموا روحها الطيبه .. لكن الرحمه هي الله»، لتبدأ إثارة الجدل حولها، وكانت أولى عودتها على شاشة التلفزيون خلال برنامج «كلام الناس».

أحمد عزمي

لم يكن عودة أحمد عزمي للساحة الفنية كبقية النجوم السابقين، إذ أنه عاد بعدما فجر تصريحات مؤثرة خلال برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، مطالبا الجمهور والوسط الفني بمسامحته، نادما على أغلاطه في حق الفن وفي حق نفسه بعدما تم القبض عليه في قضية حيازة مواد مخدرة، وبعدما تداول الجمهور تصريحاته عرض على عزمي عمل فني مع الفنان الكبيرة ليلى علوي بمسلسل درامي من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2022 أتى بعنوان «دنيا تانية».