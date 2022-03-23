/687693/الرئيس-السيسى-يتقدم-الجنازة-العسكرية-للفريق-عبد-رب-النبى-حافظ-والفريق-عبد-المنعم-خليل

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجنازة العسكرية، لكلا من الفريق عبد رب النبى حافظ، رئيس أركان الجيش الأسبق، والفريق فخرى عبد المنعم خليل، قائد الجيش الثانى الميدانى الأسبق.

دوت الخليج

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للفريق عبد رب النبى حافظ والفريق عبد المنعم خليل

هذا وتوفي كلا من الفريق عبدرب النبى حافظ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والفريق فخري عبدالمنعم محمد خليل، قائد الجيش الثانى الميدانى الأسبق فى حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق، والذين وافتهما المنية صباح اليوم بعد مسيرة عسكرية طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالى مصر.

هذا وأقيمت الجنازة بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير حسين طنطاوى بالتجمع الخامس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة .

وكان الفقيدان الراحلان قد شغلا العديد من المناصب والوظائف العسكرية وسطرا أسمائهما بأحرف من نور فى سجلات العسكرية المصرية خلال مدة خدمتهما فى صفوف القوات المسلحة ليكونا خير مثال يحتذى به فى التفانى والإخلاص فى العمل من أجل رفعة الوطن.

وقام الرئيس السيسى بتقديم العزاء لأسرة الفقيدين الراحلين .