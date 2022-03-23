«مستقبل وطن» يُكرم ٣٤ أماً مثالية وأمهات الشهداء رحلات عُمرة وجوائز للفائزات بالعياط

/687688/مستقبل-وطن-يكرم-٣٤-أما-مثالية-وأمهات-الشهداء--رحلات-عمرة-وجوائز-للفائزات-بالعياط

في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد، الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، وبإشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة، والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة، نظمت أمانة الحزب بمركز العياط احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء من أبناء المركز.

دوت الخليج

تكرم ٣٤ أماً مثالية وأمهات الشهداء في إيطار رحلات عُمرة وجوائز للفائزات بالعياط

وشارك بالاحتفالية كلاً من النائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد للحزب، والنائب نادر الخبيري والنائب عماد الدرجلى والنائب حازم عويان أعضاء مجلس النواب عن دائرة البدرشين والعياط، المهندس محمود فؤاد رئيس مجلس مدينة العياط، والمستشار أحمد أسامة عطالله ومراد ابو الدهب أمناء التنظيم المساعدين للحزب بمحافظة الجيزة، شعبان هيكل أمين الحزب بمركز البدرشين، ومحمد رمضان والمهندس رياض منصور والمهندس عز شرباش نواب رئيس مجلس مدينة العياط، الشيخ عبد الحكيم بيومي من الأزهر الشريف، والانبا مكاري راعي كنيسة العياط، عبد التواب امين وكيل الإدارة التعليمية بالعياط، وسعيد طايع وأعضاء وأمناء الحزب بالعياط ولفيف من الشخصيات العامة.

بدأت الإحتفالية بتلاوة القرآن الكريم تلاها عزف السلام الجمهورى، وبعدها استهل النائب نادر الخبيرى كلمته بالتأكيد أن المرأة المصرية تلعب دورًا حيويًا وفعّالًا في بناء المجتمع، فهي اللّبنة الأساسيّة فيه ويجب علينا أنْ لا نغفل عن دور المرأة في المجتمع، وأنْ نُعطيها كامل حقوقها وقدم التهنئة للأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، معربًا عن شكره لكل أم مصرية ضحت من أجل أبنائها وأسرتها، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية بالمرأة، وما تقدمه للمجتمع والوطن، مؤكدًا أن كل الأمهات المصريات عظيمات بما يقدمن من تضحيات في حياتهن، مقدمًا التحية لكل الأمهات من مركز ومدينة العياط.

وخلال كلمته، أكد النائب عصام هلال عفيفى، أن دور المرأة هام وحيوى في الأسرة، وهي من تحمل على عاتقها المسئولية في إعداد الاجيال بصورة صالحة، ويعد هذا التكريم صورة طيبة للتقدير الذي تستحقه الأمهات على دورهن ورسالة للاستمرار في العطاء، موضحاً أن الأم هي شريك أساسي ورئيسي إلى جانب الأب في رعاية الأسرة والأبناء، ليكونوا أعضاء فاعلين في مسيرة التنمية والبناء في المجتمع، بل وفي كثير من الأحيان تقوم السيدة بدور الأب والأم في آن واحد، وتبذل أقصى جهدها لتقديم العطاء وتوفير حياة كريمة لأبنائها وأسرتها.

وأشار النائب عماد الدرجلى، إلى أن تكريم الأمهات المثاليات من مختلف جاء تقديراً لدور المرأة الهام والحيوى فى الأسرة المصرية، لافتًا أنهن تحملن على عاتقهن المسئولية فى إعداد الأجيال بصورة صالحة، ويعد هذا التكريم صورة طيبة للتقدير التى تستحقه الأمهات على دورهن، ورسالة للإستمرار فى العطاء الذى لا ينتهى.

وأكد النائب حازم عويان، أن تكريم الأمهات المثاليات يأتى كنوع من العرفان بالجميل بما قدموه لأسرهن وللمجتمع، وضرب المثل للتضحية والعطاء ونُكران الذات، لافتاً أن الأم هى العنصر الأساسى فى تكوين المجتمعات الراقية ودليلًا على تحضره، معربًا عن سعادته بالتواجد وسط هؤلاء الأمهات، وأن هذا الإحتفال بمثابة تكريم رمزى؛ لكل من ساهم فى تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها، والعمل على توطيد العلاقة بين جميع أفراده.

وقال المستشار بسام الخبيري، أمين حزب مستقبل وطن بمركز العياط، إن الاحتفال جاء لرد بعض ما تقدمه الأمهات اللاتي أصبحن مثالاً يحتذى به في البذل والعطاء والتضحية بالعمر والجهد من أجل الأسرة والأبناء، موضحاً أن اختيار الأمهات المثاليات اللاتي تم تكريمهن تم من خلال اللجنة المشرفة على تقييم الأمهات، من خلال معايير محددة وهي السمعة والأخلاق الحسنة وقصة الكفاح مع الأسرة ومستوي مؤهل الأبناء.

وتقدم "أمين الحزب"، بالشكر لكل أمناء وأعضاء الحزب بالمركز والمدينة وخاصة أمانة المدينة ممثلة في المستشار تامر قنديل وأمانة المرأة متمثلة في نورا زهير ومروة توفيق وجميع أمانات الحزب بمركز العياط. وتضمنت الاحتفالية التي أشاد بها جميع الحضور، عدداً من الفقرات الفنية، وتوزيع الحوائز والهدايا العينية للأمهات المثاليات وأمهات الشهداء البالغ عددهم ٣٤ أماً، وقبيل نهاية الحفل فاجأ النائب نادر الخبيرى عضو مجلس النواب الجميع بتقديمه رحلتي عمرة لاثنين من الأمهات المثاليات المكرمات على نفقته الخاصة.

وياتى ذلك في إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في مختلف المجالات.