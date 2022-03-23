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قالت الكاتبة الصحفية شيرين ربيع، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن بيت الأمة لم يسخر احتفالاته بعيد الأم فقط، ولكن جعله احتفال للمرأة المصرية بصفة عامة والمرأة الوفدية بصفة خاصة. جاء ذلك خلال احتفالية عيد الأم التي نظمتها لجنة المرأة في اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي، بحضور الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفؤاد بدراوي، السكرتير العام للوفد، وعدد من القيادات الوفدية.

دوت الخليج

شيرين ربيع تطالب بتدشين عيد للمرأة الوفدية في مارس من كل عام

وطالبت ربيع بتدشين عيد للمرأة الوفدية في شهر مارس من كل عام، تخليدا لعظيمات مصر من حزب الوفد اللاتي أثرت أن يكون أول خروج لهن من أجل الاستقلال والحرية للوطن وليس للمرأة فقط أو أية مطالب فئوية. ووجهت شيرين ربيع الشكر والتقدير للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وعدد من قيادات بيت الأمة الذين يحملون أمانة المرأة على عاتقهن، مطالبة بأن تكون للمرأة الوفدية نصيب كبير في المشاركة بانتخابات المحليات.

مناقش تداعيات الحرب الروسيةوالأوكرانية على الاقتصاد داخل الدولة المصرية

وتم عقدت أجتماع اليوم من قبل حزب الوفد للجنة النوعية للاقتصاد ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين،وإيضا نائب رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ؛ لمناقشة تداعيات الأزمة الروسية الاكرانية على السوق المصري وعلي الاقتصاد المصري وتم مشاركة الاجتماع الذي انعقد في المقر الرئيسي للحزب كلًا من فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب وعصام الصباحي ومحمد حلمي سويلم واللواء سفير نور أعضاء الهيئة العليا.

وقال سري الدينفي الأجتماع أن التضخم وزيادة الأسعار التي نشاهدها حاليًا يعاني منها جميع طبقات المجتمع، لافتاإلي تعويم الجنيه وانخفاض سعره أمام الدولار أمر طبيعي بسبب تداعيات الحرب روسيا وكرانية .مضيفا أن يوجد حلول كثيرة لتخفيف الاجتماعية لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري،مؤكدا بأن الدولة لا تقوم بإغلاق المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير جميع السلع لدي المواطن ، وزيادة دعم الأسر الفقيرة في الدولة التي تعاني من غلاء الأسعار