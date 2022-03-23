خاص| أشرف زكي يكشف لـ دوت الخليج حقيقة وفاة أحمد حلاوة

/687681/خاص-أشرف-زكي-يكشف-لـ-تحيا-مصر-حقيقة-وفاة-أحمد-حلاوة

أعلن الفنان مصطفى درويش منذ قليل عبر صفحته ىالرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن وفاة الفنان أحمد حلاوة، ويرجع سبب الوفاة إلى التأثر بفيروس كورونا المستجد في مرحلة من مراحله الأخيرة والذي أسفر عن وفاته اليوم، ولكن صرح نقيب الممثلين أشرف زكي لـ دوت الخليج عن حقيقة هذا الخبر، نرصده لكم خلال السطور القادمة.

أشرف زكي ووفاة أحمد حلاوة

نفي الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين خبر وفاة الفنان أحمد حلاوة، وقال: خبر كذاب، لسه الحالة حرجة، ولكن أعلن درويش خلال حسابه الرسمي عن الوفاة، وكتب: إنا لله وإنا اليه راجعون الفنان القدير احمد حلاوه فى ذمه الله.

وبالرغم من نفي أشرف زكي الخبر، إلا أن انتشرت حالة من الحزن في الوسط الفني ونعاه العديد من الفنانين، ومازال الأمر حتى الآن غير معروف بشكل كامل.

معلومات عن أحمد حلاوة

ومن الجدير بالذكر، أن اسمه بالكامل هو أحمد صلاح رجب رمضان حلاوة، ويشتهر باسم أحمد حلاوة ويبلغ من العمر 73 عام، حلاوة ابن شقيق الممثل فايز حلاوة، وقد حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة تخصص اتصالات عام 1969، كما حصل على العديد من الشهادات الأخرى مثل: شهادة دبلوم معهد ليوناردو دافينشي “القاهرة” تخصص ديكور، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، ولم يتوقف عند هذا الحد بل حصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا، والتي كان موضوعها “تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر” عام 1994، وكان يقوم بتدريس المسرح في كلية الآداب جامعة حلوان.

أعمال أحمد حلاوة

للفنان أحمد حلاوة تاريخ حافل من الأعمال الفنية التي علقت في أذهاننا حتى الآن، وله العديد من الأعمال في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، والأفلام مثل: بيكيا، جدو نحنوح، نورت مصر، آخر ديك في مصر، شاومينج، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، الرجل الأخطر، عيش حياتك، حليمو أسطورة الشواطئ، هو فيه كده، رد فعل، إيي يو سي، أمن دولت، سمكة وصنارة، بث مباشر، الهرم الرابع، عسل أبيض، الحرب العالمية الثالثة، والعديد من الأفلام الأخرى.

كما له العديد من المسلسلات مثل: قوت القلوب 2، شقة فيصل، ابن أصول، البرنسيسة بيسة،ورا كل باب ج 2، النمر، الاختيار 2، ضل راجل، هجمة مرتدة، أفراح إبليس 2، الكابتين عزوز 2 والعديد من المسلسلات الأخرى.

والمسرحيات مثل: محترم لمدة شهر، كلام فارغ، طرائيعو، دستور يا أسيادنا، إيزيس.